Münz ist mit seinen Kipper-Lösungen und einem Stand auf der Freifläche FN.914/7 vertreten. Foto: Münz

Die Münz Fahrzeugbau GmbH & Co.KG, aus dem beschaulichen Pliezhausen im Speckgürtel von Stuttgart stammend, überzeugt nach eigenen Angaben mit seiner fast 100-jährigen Vision, mit innovativen und qualitativ hochwertigen Anhängern aller Art, den Nutzern einen Mehrwert zu schaffen. Treu nach dem Motto der diesjährigen bauma in München "bauma 2025 – be Part of it" lässt sich auch das mittelständische Unternehmen nicht bitten und ist mit einem Stand auf der Freifläche FN.914/7 vertreten. Besuchende und Ausstellende haben die Möglichkeit, sich vor Ort über die Produkte zu informieren.

Die Anwendungsbereiche für Anhänger werden zunehmend komplexer. Mit einem Multitalent von Münz erledigt sich die Arbeit schneller, effizienter und ergonomischer, somit kann das Unternehmen Zeit und damit auch Kosten einsparen, erläutert der Hersteller.

Die patentierte Tandem-Dreiseiten-Absenk-Kipper-Reihe (TDAK) vereint nach Unternehmensangaben Schüttguttransporte und Maschinentransporte in einem Fahrzeug, die Tandem-Dreiseitenabsenk-Kipper-Light (TDK-L) Reihe eine Transportlösung speziell für Anforderungen im Gelände, die Tandem Absenkkipper Reihe (TAA) welche ausschließlich die Absenkfunktion und somit primär zum Transport von Maschinen entwickelt wurde und der Transportanhänger (TAT) speziell für den Transport für Baumaschinen.

Außerdem bietet das Unternehmen auch Abrollkippanhänger mit Dreiseitenkipper- und Absenkfunktion (AKA) und Abrollkipper-Lkw (AKA-L) an. Neben der Lkw-Reihe bietet Münz Fahrzeugbau nach eigenen Angaben auch ein umfangreiches Gesamtsortiment an Pkw-Anhängern an. Dazu gehören Rückwärtskipper (RK), Dreiseitenkipper (PK) und patentierte Dreiseitenabsenk-Kipper bis 3500 kg Gesamtgewicht (MDAK). Ein weiteres Highlight stellt laut Hersetller der Langamterialanhänger (PHL) mit optionalem Gerüstsystem dar. Ein Ladungszertifikat trägt zu einer gelungenen Baustellen- und Lagerlogistik bei.

Auch der 3,5-Tonnen-Abrollkippanhänger (AKA-P) mit optionaler Dreiseitenkippfunktion ist "state of the art", heißt es seitens des Unternehmens aus Pliezhausen.