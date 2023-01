Das optional ablegbare Kontergewicht kann das Transportgewicht per Knopfdruck um rund 10 t verringern. Foto: Sennebogen

Beiden Anforderungen will Sennebogen mit der multifunktionalen Abbruchmaschine 830 Demolition gerecht werden. Der 48-Tonnen-Abbruchbagger zeigte sich auf der bauma gleich mit zwei neuen Ausrüstungsfeatures, die die Maschine wandelbar machen sollen. Neben einer dreiteiligen Abbruchausrüstung mit 23 m maximaler Bolzenhöhe präsentiert Sennebogen auch ein vollhydraulisch ablegbares Kontergewicht, das sich per Knopfdruck demontieren lässt.



Abbrucharbeiten finden häufig im städtischen Bereich statt, um Flächen für neue Bauprojekte zu schaffen. Diese Abbruchbaustellen sind daher in erster Linie durch beengte Räume und begrenzte Arbeitsbereiche für die eingesetzten Maschinen geprägt. Der 830 Demolition eignet sich laut Sennebogen durch moderne, umweltfreundliche Motorentechnologie, seine kompakten Maße, flexible Arbeit im 360-Grad-Schwenkmodus sowie verschiedene Ausrüstungsoptionen für Arbeiten auf beengten, innerstädtischen Baustellen. Die Maschine verfüge neben zahlreichen Sicherheitsmerkmalen mit einer Standbreite von bis zu 4,5 m über das breiteste Abstützquadrat in seiner Klasse und garantiere damit Standfestigkeit und erschütterungsfreies Arbeiten – auch bei Rückbau-Aufgaben in großer Höhe. Die hochfahrbare und bis zu 30° neigbare Kabine soll dem Fahrer nicht nur einen exzellenten Überblick über den Einsatz bietem, sondern ebenso einen sicheren Abstand zum Gefahrenbereich.



Der Sennebogen-Abbruchbagger des Typs 830 Demolition zeigte sich auf der bauma 2022 mit zwei neuen Ausrüstungsfeatures: der dreiteiligen Longfront-Ausrüstung mit Zwischengelenk sowie einem ablegbaren Kontergewicht. Abb.: Sennebogen

Mit der leistungsstarken Hydraulik der Maschine lassen sich verschiedenste Anbaugeräte, von der Abbruchzange bis hin zum Pulverisierer, betreiben. Mithilfe des optionalen Schnellwechslers lassen sie sich in kurzer Zeit wechseln. Auch im immer wichtiger werdenden Abbruchrecycling überzeugt die Maschine nach Angaben von Sennebogen durch ihre Sortierleistung und trennt den anfallenden Bauschutt.

Noch mehr Flexibilität

Noch größeren Abstand vom Abbruchobjekt und damit noch mehr Sicherheit ermöglicht laut Sennebogen die neue Longfront-Ausrüstung für den 830 Demolition. Die dreiteiligen Abbruchausrüstung AB23 ist eine Ausrüstungsoption, die nicht nur den Sicherheitsabstand erhöht, sondern den Einsatz der Maschine zudem noch flexibler macht. Der Ausleger des 830 Demolition wurde mit Zwischengelenk entwickelt. Damit meistere er größere Reichhöhen (23 m) und Arbeiten über Störkanten hinweg problemlos. Mithilfe des vollhydraulischen Schnellwechselsystems für die Ausrüstung kann diese per Knopfdruck aufgenommen oder abgelegt werden. So kann auf eine kürzere Umschlagausrüstung gewechselt werden, ohne dass der Fahrer die Kabine verlassen muss. Mit nur einer Maschine erledigen Nutzer so unterschiedliche Aufgaben und sparen damit Zeit, Kraftstoff und Transportkosten.

Kostensparend transportieren

Darüber hinaus lässt sich der 830 Demolition mit ablegbarem Kontergewicht nach Aussage von Sennebogen noch schneller und kostensparender transportieren.

Er kann in bis zu drei Teilen per Tieflader zum nächsten Abbruchprojekt gebracht werden. Mit einer Taste auf der Fernbedienung lässt sich die vollhydraulische Ballastablage bedienen. Sie kann das Transportgewicht des 830 Demolition um rund 10 t reduzieren. Zudem kann die Transportbreite des teleskopierbaren Raupenunterwagens auf 2,9 m verringert werden.