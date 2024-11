Mit dem Wohnbauprojekt an der Buchhofstraße 52 entstehen in Steinhaus bei Wels in kurzer Zeit 24 Wohneinheiten. Foto: J. Berlinger

Steinhaus/Österreich (ABZ). – Innovation und serielle Fertigung sollen kosteneffizientes Bauen ermöglichen, um auch in Zukunft leistbares, qualitativ hochwertiges Wohnen zu sichern.

Mit dem Wohnbauprojekt an der Buchhofstraße 52 entstehen in Steinhaus bei Wels in kurzer Zeit 24 Wohneinheiten – und das mit geringer Lärm- und Emissionsbelastung für die Anrainer. Möglich wird dies durch die serielle Modulbauweise. Dabei werden Bauteile inklusive Küche, Bad und Boden im Werk vorgefertigt und anschließend auf der Baustelle zusammengesetzt. Damit entsteht ein ganzes Wohngebäude mit einer Wohnfläche von insgesamt 1500 m² in nur vier Tagen.

Der Projektentwickler LZH Group fokussiert sich mit seinem Konzept auf nachhaltigen und gleichzeitig bezahlbaren Wohnbau in Zuzugsgebieten. "Hohe Effizienz ist entscheidend für den Mietpreis. Das erreichen wir, indem wir mit hoher Standardisierung und dem Einsatz innovativer Bauweise unsere Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette optimieren", weiß Alexander Sommer-Fein, Managing Partner bei LZH.

"Der Modulbau als Alternative zum konventionellen Bau ist die Zukunft. Kurze Bauzeiten, Effizienz, hohe Qualitätsstandards, Leistbarkeit und Nachhaltigkeit sind die großen Stärken unserer Bauweise", ergänzt Lukas Schermann, Geschäftsführer bei ELK Tech (ehemals Module One).

Im Vergleich zum konventionellen Bauen verkürze sich die Bauzeit mittels des seriellen Modulbaus der ELK Tech um mehr als die Hälfte. Während das Fundament errichtet wird, werden die Baumodule im Werk parallel zu 95 % vorgefertigt. Das Verheben der Module auf der Baustelle könne damit in wenigen Tagen bewerkstelligt werden. In Steinhaus dauerte damit die Errichtung der 24 Wohneinheiten insgesamt acht Monate.

"Unsere Module sind trotz serieller Produktion flexibel an die Projekterfordernisse anpassbar. Somit können sämtliche Bauvorhaben wie etwa klassische Wohngebäude, Seniorenwohnhäuser, Kindergärten oder Bürogebäude realisiert werden", so Schermann. Für das Projekt in Steinhaus seien bewusst durchdachte Grundrisse für Wohnungen zwischen 30 und 124 m² mit Balkon oder Garten gewählt worden, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und damit einen guten Miete-Mix zu erreichen. Wichtig bei der Auswahl eines Grundstücks sind für die LZH Group laut eigener Aussage insbesondere die Kriterien langfristige Bevölkerungsentwicklung und Infrastruktur. "Wir wollen dort Wohnraum schaffen, wo er am dringendsten benötigt wird und das zukunftsorientiert, nachhaltig und vor allem leistbar", sagt Sommer-Fein. Das Grundstück in Steinhaus erfülle diese Kriterien und zeichne sich besonders durch seine Nähe zu gleich mehreren größeren Städten wie Wels, Linz und Steyr aus.

"Wir freuen uns, dass mit dem Projekt der LZH Group und ELK Tech in kurzer Bauzeit hochqualitativer Wohnraum nach modernen Maßstäben geschaffen wird", zeigt sich Bürgermeister Harald Piritsch bei der Baustellenbesichtigung erfreut.

Generell zeichne sich in Gesamt-Österreich ein deutliches Umdenken in den Gemeinden zu mehr Offenheit für moderne und innovative Bauweisen und mehr Gestaltungsspielraum bei Anpassungen an den tatsächlichen lokalen Bedarf (beispielsweise bei Parkplätzen, E- Ladeinfrastruktur) ab. Für den Wohnbau bedeute das, die verfügbaren Flächen noch effizienter und vor allem zukunftsorientierter nutzen zu können.