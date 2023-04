Andreas Iser ist seit 1. Januar 2023 neuer DBL-Geschäftsführer für den Bereich Finanzen und Organisation. Foto: DBL

Zirndorf (ABZ). – Auch 2022 blieb die DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH laut eigenen Angaben weiter auf Erfolgskurs und konnte einen neuen Umsatzrekord im umkämpften Markt der Mietberufskleidung erzielen. Ebenfalls im Aufwärtstrend: Zahl der Mitarbeitenden und Investitionen in nachhaltigere Produktionstechniken.

Der Umsatz mit Berufskleidung im Mietservice konnte 2022 um fast 5 Prozent von 212,6 Millionen Euro (2021) auf 223 Millionen Euro gesteigert werden, im Bereich Matten um 4 Prozent von 19,6 Millionen Euro auf 20,4 Millionen Euro. Insgesamt wuchs der Gesamtumsatz des DBL-Verbunds um 6,4 Prozent auf mehr als 322 Millionen Euro.

Erneut hohe Marke geknackt

"2021 konnten wir erstmals mit unserem Umsatz im Bereich der Miettextilien die Marke von 300 Millionen Euro überschreiten. Umso mehr freut es uns, dass wir uns 2022 erneut gesteigert und mit 322,9 Millionen Euro deutlich über der 300-Millionen-Marke etabliert haben", erläutert Andreas W. Merk, seit 18 Jahren DBL-Geschäftsführer für Finanzen und Organisation.

Die Neuinvestitionen haben sich DBL zufolge im abgelaufenen Jahr fast verdoppelt: von 9,5 Millionen Euro auf 18,6 Millionen Euro. Der größte Teil entfiel auf Investitionen rund um erneuerbare Energien und nachhaltigere, ressourcensparende Produktionstechniken.

Auch bei der umfangreichen Logistik, die für die Versorgung der 67.000 Lieferstellen bundesweit benötigt wird, setzt die DBL auf zukunftsfähige Lösungen: Die Fahrzeugflotte, die täglich mehr als 213.000 Teile Berufskleidung und 40 Tonnen Fußmatten ausliefert, verzeichnete 2022 erneut einen steigenden Anteil von Hybrid-Fahrzeugen. "Wir bemerken wachsende Kundenanforderungen, gerade was den Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens angeht. Auch mit Blick auf die steigenden Energiekosten arbeiten alle regionalen DBL-Partner kontinuierlich an einer ressourcenschonenderen Wirtschaftsweise", betont Merk.

80 Beschäftigte mehr im Betrieb

Ein weiterer Erfolg des abgelaufenen Geschäftsjahres: Trotz Fachkräftemangels wuchs die DBL-Belegschaft um mehr als 80 Beschäftigte auf 3082. Einer der neuen DBL-Angestellten ist Andreas Iser. Seit Januar 2023 übernimmt er als DBL-Geschäftsführer den Bereich Finanzen und Organisation.

Er arbeitet sich derzeit in seine neuen Aufgaben ein und übernimmt nach dieser Phase den Verantwortungsbereich von Andreas W. Merk in der Geschäftsführung. Iser sieht die DBL nach eigener Aussage in einer starken und stabilen Marktposition: "Die DBL ist ein gesunder und wachsender Verbund von mittelständischen Traditionsunternehmen, in denen die richtigen Entscheidungen getroffen wurden, um krisensicher agieren zu können. Das werden wir erfolgreich weiterführen."

Die DBL ist ein 1971 gegründeter Verbund aus rechtlich unabhängigen, wirtschaftlich selbstständigen Anbietern der textilen Mietbranche.

Dabei handelt es sich um inhabergeführte mittelständische Familienunternehmen. Diese bieten bundesweit an 24 Standorten professionelles Textilleasing von Berufskleidung und Fußmatten im Zeichen der DBL.