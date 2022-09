Straubing (ABZ). – "Die bisherigen Betonagen haben sehr gut funktioniert. Das Produkt hat meine Erwartungen an Nachhaltigkeit und Qualität vollständig erfüllt", sagt der Bauherr zu Vertua-Beton von Cemex. Bernd Loderbauer ist gemeinsam mit seiner Frau Stefanie Investor des Bauvorhabens Haus 1 und Haus 2 in der Adelrichstraße 32 in Straubing-Alburg. Das Projekt umfasst zwölf Wohneinheiten mit Unterkellerung, verteilt auf zwei Gebäudeteile mit vier und acht Wohneinheiten.