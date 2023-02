Am Mariendorfer Damm in Berlin wurde ein Geschäftsgebäude aufgestockt. Mit dem großflächigen NaturDach von Kalzip wird eine Sedum-Bepflanzung für pflegeleichte Grünflächen sorgen. Foto: Kalzip

Mit der fortschreitenden Bodenversiegelung – vor allem im städtischen Bereich – kommt es bei Starkregenereignissen vermehrt zur Überlastung von Kanalisation und anderen natürlichen oder angelegten Wasserabläufen. Ökologische Ausgleichsflächen spielen als Gegenmaßnahme eine zentrale Rolle.



Bei gleichzeitig wachsendem Wohnraumbedarf und städtebaulicher Nachverdichtung haben sich in den vergangenen Jahren Gründächer und bepflanzte Dachflächen etabliert, die einen wertvollen Beitrag zum Regenwassermanagement leisten. Das hat Kalzip zum Anlass genommen sein NaturDach-System auf den Prüfstand zu stellen. Eine verbesserte Drainagematte mit größerer Speicherkapazität sorgt zusammen mit einer hohen Schicht Pflanzsubstrat für eine verbesserte Wasserrückhaltefähigkeit des Systems. Der Wasserablauf von Starkregengüssen, insbesondere nach Trockenphasen, wird dadurch maßgeblich verzögert. In einer weiteren Baubreite verfügbar und inklusive mitgelieferter Sedumsprossen bietet das System Planern und Verarbeitern Gestaltungsfreiraum sowie Sicherheit bei Verarbeitung und Nutzung versichert der Hersteller. Das NaturDach von Kalzip zahle gleich im doppelten Sinne auf den ökologischen Fußabdruck des Gebäudes ein: Als Grundlage dienen Stehfalzprofile in den Baubreiten 333 und 400 mm, die bis zu 95 % aus recyceltem Aluminium bestehen und sich sortenrein in den Recyclingkreislauf zurückführen lassen. Mit den Profiltafeln lassen sich verschiedene Dachgeometrien realisieren.

Eine Auswahl an Sedumsprossen sorgt für neuen Insekten-Lebensraum. Nicht nur Umwelt und Mikroklima profitieren davon – auch Wärmeschutz und Raumklima werden mit einem NaturDach ganzjährig verbessert, versichert Kalzip. So sei der Wärmeverlust über das Dach im Winter geringer und im Sommer absorbiere die Pflanzenschicht UV-Strahlen, die das Dach andernfalls ungehindert aufheizen.

Als Komplettpaket angeliefert, können einzelne Zonen oder fast die gesamte Dachfläche mit dem modularen Bausatz in ein Gründach verwandelt werden. So ist das Dach dauerhaft durchwurzelungs- und durchfeuchtungssicher. Auch eine nachträgliche Dachbepflanzung ist möglich, sofern die Anforderungen an die Statik erfüllt sind. Durch ihre hohe Belastbarkeit seien Kalzip-NaturDächer wartungsfrei und besonders langlebig. Neben den Vorteilen für Umwelt und Gebäudenutzer, profitieren Verarbeiter von einer überarbeiteten Montagerichtlinie, die mit Bebilderungen beim Aufbau unterstützt.