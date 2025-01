Grafing (ABZ). – Bei dem Neubau des Hauptsitzes der CADFEM in Grafing bei München setzt das Unternehmen auf eine nachhaltige Massivholzbauweise. Der weltweit tätige Softwareanbieter mit rund 600 Mitarbeitenden im Firmenverbund entschied sich bewusst für diesen ökologischen Baustil, um den etwa 130 Mitarbeitenden am neuen Standort eine natürliche und inspirierende Arbeitsumgebung zu bieten.

Die Atrien, die über großflächige Lamilux Glasdächer PR60 belichtet werden, sind das Herzstück des Gebäudes.

Großflächige Tageslichtsysteme von Lamilux sowie bodentiefe Fensterfronten schaffen eine Atmosphäre, die an das Arbeiten "mitten in der Natur" erinnert und zur Steigerung von Kreativität und Wohlbefinden beiträgt.

"Der Mittelpunkt unserer Firma sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Wissen unser Kapital ist", betont Christoph Müller, Geschäftsführer der CADFEM International GmbH. Der Umzug aus einem alten, denkmalgeschützten Gebäude hin zu einem neuen, modernen Firmengebäude in Grafing war demnach notwendig, um Platz für die stetig wachsende Belegschaft zu schaffen. Die Architektur setzt dabei auf traditionelle und klimabewusste Bauprinzipien. "Wir lassen uns gerne von historischen Gebäuden inspirieren. Als Beispiel nenne ich gerne ein typisch oberbayerisches Bauernhaus aus dem 15. Jahrhundert.

Diese Art von Haus ist auf klimatische und ökonomische Grundbedürfnisse ausgerichtet, funktioniert ganz selbstverständlich und wurde von den Bewohnern früher einfach nur aus ihrer Erfahrung heraus gebaut. Sozusagen Lowtech-Archtitektur at it's best", erklärt Jan Bohnert, Architekt bei nbundm*, die den Neubau planten. Die Kombination aus Holz und Tageslicht ist für Bohnert eine Rückbesinnung auf nachhaltige Ressourcen und Materialien, die früher selbstverständlich waren, doch heute in Vergessenheit geraten.

Bei dem Neubau des Hauptsitzes der CADFEM in Grafing bei München setzt das Unternehmen auf eine nachhaltige Massivholzbauweise. Fotos: Lamilux

So sind auch einige Aspekte der alten, ökologischen und nachhaltigen Baukunst in das moderne CADFEM Bürogebäude, das als Skelettbau in Holzmassivbauweise mit tragenden Unterzügen und Stützen errichtet wurde, eingeflossen. Außenwände, Decken und Dach sind aus Brettsperrholz, Stützen und Unterzüge aus Brettschichtholz. "Dadurch ist es möglich, innerhalb der brandschutztechnisch maximal zulässigen Nutzungseinheiten, zwischen den tragenden Unterzügen und Stützen Trennwände ein- bzw. auszubauen und die Innenräume an unterschiedlichste Anforderungen anzupassen. Die Grundrisse können so frei eingeteilt und vom Zellen- bis zum Großraumbüro alle Büroraum-Typologien realisiert werden. Zudem kann das Gebäude an seiner Taille in zwei unabhängige Flügel aufgeteilt werden, welche den zwei Brandabschnitten bei einer Gesamtnutzung entsprechen", erklärt Bohnert.

Neben rund 180 Arbeitsplätzen bietet das Gebäude Räume für Brainstorming, Konferenzen und Co-Working sowie ein Filmstudio, ein Eltern-Kind-Zimmer und ein Fitnessstudio. Die Atrien, die über großflächige Lamilux Glasdächer PR60 belichtet werden, sind das dabei Herzstück des Gebäudes. Denn durch eine kluge Architektur schaffen sie überall offene und freundliche Begegnungszonen, weiß Bohnert: "Dadurch, dass die Trennwände der Büros zur Mitte hin verglast sind, fällt nicht nur durch die Fassadenfenster natürliches Tageslicht in den Raum, sondern von beiden Seiten. So entstehen auf allen Etagen lichtdurchflutete Räume. Für Geschäftsführer Müller sind die hellen Flure und Atrien ein wichtiges Merkmal der Neubauarchitektur: "Dort sind die Hauptwege und auch die Pausenräume der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn man von unten durch das Oberlicht blickt, hat man einen tollen Blick auf den bayrisch weiß-blauen Himmel."

Gerade die Kombination aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz in Kombination mit natürlichem Tageslicht von oben lassen den Arbeitsplatz moderner und außergewöhnlicher erscheinen. Das zahlt nicht nur auf die Nachhaltigkeit des Firmensitzes ein, sondern ebenso auf die Gesundheit und Leistung der Mitarbeitenden. Dank der Glasdächer PR60 von Lamilux gelang es den Architekten somit Mensch und Natur etwas Gutes zu tun und dabei ein herausragendes Firmengebäude zu errichten.