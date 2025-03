Standort- und Werkleiter Almir Poric hebt die Bedeutung des Biomasseheizwerkes für die Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH in Leinfelden-Echterdingen hervor: "Mit dieser Anlage sichern wir nicht nur unsere Versorgungssicherheit ab. Wir gewährleisten auch die Zuverlässigkeit gegenüber Fenster- und Türenherstellern und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz." Foto: Roto Fenster- und Türtechnologie

Es setzt nach eigenem Bekunden weltweit konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien..

Durch gezielte Investitionen in Photovoltaik, Wasserkraft und Biomasse werde die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der Firma vorangetrieben..

Als weiteren bedeutenden Schritt in diese Richtung sieht Roto die Inbetriebnahme der betriebseigenen Biomasseheizanlage am Unternehmensstammsitz in Leinfelden-Echterdingen..

Die Biomasseheizanlage soll über eine Leistung von knapp einem Megawatt verfügen und die nachhaltige Wärmeversorgung des gesamten Standorts sichern. Auf einer Gesamtfläche von rund 100.000 Quadratmetern seien sowohl das Roto FTT-Headquarter als auch eines der weltweit 18 Produktionswerke angesiedelt. Durch den Betrieb der Anlage könnten jährlich rund 700 Tonnen CO2 eingespart werden – ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der unternehmenseigenen Klimaziele.

Befeuert werde die Biomasseheizanlage mit regionalen Hackschnitzeln. Sie setzten bei ihrer Verbrennung nur so viel CO2 frei, wie die Pflanzen während ihres Wachstums aufgenommen hätten. Dadurch entstehe ein geschlossener CO2-Kreislauf, der als CO2-neutral gelte, meint das Unternehmen.

"Die Anlage gewährleistet nicht nur eine CO2-neutrale Zentralwärmeversorgung, sondern macht uns auch weitgehend unabhängig von fossilen Energieträgern und deren Fremdbezug", erklärt Standort- und Werkleiter Almir Poric. "Das ist ein entscheidender Beitrag zur Versorgungssicherheit unserer Unternehmenszentrale und damit zur Zuverlässigkeit gegenüber unseren Kunden". Die Biomasseheizanlage unterstreiche zudem das langfristige Engagement des Baubeschlag- und Dichtungsspezialisten für Klimaschutz und Ressourcenschonung.

Zum Firmennetz der Roto FTT mit etwa 4000 Mitarbeitenden gehören neben den 18 Produktionsstandorten über 30 weltweite Vertriebsniederlassungen und 31 Logistikverteilzentren.