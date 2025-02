Sötern (ABZ). – Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch bei der Bestellung von Schalungssystemen eine große Rolle. Seit mehr als 60 Jahren werden in den Produktionshallen der Firma Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH (MSL) Schalungen für Bauprojekte in Europa produziert.

Das Unternehmen stellt fest, dass Kunden bei ihren Anfragen und Bestellungen verstärkt das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen. Was vor Jahren bei der Zusammenarbeit eines Auftraggebers mit einem Hersteller noch keine Rolle spielte, sei heute ein Verkaufsvorteil für den Hersteller.

"Bereits seit vielen Jahren legt MSL großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit", betont MSL-Geschäftsführers Marc-Oliver Mathieu. Dies beziehe sich sowohl auf die Produktentwicklung als auch auf die Produktion der MSL-Schalungssysteme. Kunden profitierten je nach Schalungssystem von mehreren Vorteilen zugleich: Die Systeme zahlen sich wirtschaftlich aus, verringern darüber hinaus aber auch den CO2-Fußabdruck im Lkw-Güterverkehr, erläutert das Unternehmen.

Als Beispiel nennt Mathieu die Faltköcherausführung für runde oder eckige Fundamentschalungen. Im Jahr 2024 konnten bei verschiedenen Bauprojekten in Europa tausende Kilometer Transportweg mit dem Lkw eingespart werden – gegenüber einer Lieferung von werkseitig zusammengebauten Köcherschalungen. Je nach Lieferumfang konnten der CO2-Fußabdruck im Güterverkehr und die Frachtkosten um mehr als 90 % reduziert werden, heißt es von Unternehmensseite. Vor Ort auf den Baustellen wurden dann die Faltköcher in etwa drei bis vier Minuten zu einer einbaufertigen Köcherschalung bauseits zusammengebaut. Aufgrund des geringen Gewichtes der Schalelemente sei beim Einbau der Schalung in der Regel auch kein Kran oder Radlader erforderlich.

Ein weiteres Nachhaltigkeitsbeispiel ist die von MSL entwickelte Fundamentköcheraussteifung der Bezeichnung WVA Typ 1. Die Aussteifung ist in der Breite stufenlos einstellbar bei einer Standardhöhe von 1,2 m.

Da die Aussteifung aus Stahl besteht, ist sie sehr stabil und dennoch mit 20 kg leichtgewichtig. Nach Abschluss der Baumaßnahme steht die Aussteifung für das nächste Projekt zur Verfügung. Der Zeitaufwand zum Ein- beziehungsweise Ausbau einer MSL-Aussteifung des Typs WVA Typ 1 ist gering. Der Vorteil gegenüber einer Aussteifung aus Kanthölzern liegt auf der Hand. Für ein Bauprojekt der Bauunternehmung F.W. Meier GmbH lieferte MSL 258 Fundamentschalungen in 19 verschiedenen Größen. Diese Schalungen wurden alle mit MSL-WVA-Aussteifungen, welche bei der Bauunternehmung von einem vorherigen Bauprojekt vorhanden waren, zur Aufnahme des Betondruckes ausgesteift. Zusätzlich konnten die gelieferten Köcherschalungen beim Transport aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen zum Teil ineinandergesteckt ausgeliefert werden, was sich positiv auf das Transportvolumen und die Frachtkosten ausgewirkt hat.