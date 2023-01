Seit Beginn des neuen Jahres produziert Saint-Gobain Abrasives in Norderstedt bei Hamburg laut eigener Aussage vollständig mit "grünem" Strom. In Kombination mit der Senkung des Energieverbrauchs hat der Hersteller für Schleif- und Trennmittel damit – bezogen auf die Scope 1- und Scope 2-Emissionen – seinen ersten CO2-neutralen Produktionsstandort weltweit realisiert. Foto: Saint-Gobain Abrasives

In Kombination mit einer Reihe weiterer Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden, hat der Hersteller für Schleif- und Trennmittel es geschafft, alle Scope 1- und Scope 2-Emissionen zu vermeiden und damit seinen ersten CO2-neutralen Produktionsstandort weltweit realisiert.

Zukünftig sollen so – im Vergleich zu den Werten von 2017 – jährlich rund 5000 Tonnen an CO2-Emissionen vermieden. Im Mittelpunkt der sukzessiven Umstellung von fossiler auf nachhaltige Energie stand unter anderem der konsequente Austausch sämtlicher gasverbrauchender Prozesse und Installationen.

Das Werk in Norderstedt zählt aktuell mehr als 300 Mitarbeitende, umfasst eine Gesamtfläche von 30.000 Quadratmetern und eine Produktionsfläche von rund 22.000 Quadratmetern.

"Die Realisierung einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Produktion mit all ihren Prozessen stellt nicht zuletzt unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten eine enorme Herausforderung dar", betont Christian Bako, Geschäftsführer Saint-Gobain Abrasives Zentraleuropa. "Gleichzeitig zahlen sich die Anstrengungen und Investitionen zunehmend auch auf der Markseite aus, da viele unserer Industriekunden Lösungen zur eigenen CO2-Reduktion suchen. Der in Norderstedt erzielte Status 'CO2-neutral' bietet echten Kundennutzen und ist ein bedeutender Meilenstein auf dem wichtigen Weg zur Erreichung unserer anspruchsvollen Klimaschutzziele. So hat sich die gesamte Saint-Gobain Gruppe dazu verpflichtet, bis 2030 ihre Scope 1- und Scope 2-Emissionen um 33 Prozent zu reduzieren und bis 2050 vollständige Klimaneutralität zu erreichen. Der Standort Norderstedt nimmt also zugleich auch eine Vorreiterrolle im Rahmen der Konzernstrategie ein."

Zwei Jahre dauerte es, bis im Werk Norderstedt sämtliche gasverbrauchenden Prozesse und Installationen zunächst identifiziert und anschließend sukzessive auf nachhaltigen Strom umgestellt waren. Gleichzeitig wurde ebenfalls in die Energieeffizienz des Werks investiert. "Wir haben 2020 mit einer umfassenden, ganzheitlichen Analyse und Bestandsaufnahme zur Identifizierung der Gasverbraucher und Verbesserungsmöglichkeiten der Energieeffizienz begonnen", erläutert Werksleiter Saqib Raja.

"Die daraus abgeleiteten Maßnahmen reichten von kleineren Veränderungen bis hin zu signifikanten Investitionen. Beispielsweise wurden diverse Gebäudefassaden zeitgemäß gedämmt sowie Leitungen isoliert und die Gasheizer in der Galvanotechnik gegen Elektroheizer ausgetauscht. Auch wurde unsere Staplerflotte vollständig auf Elektroantriebe umgestellt." Ein Schritt zur CO2-Reduktion war darüber hinaus die Implementierung von variablen Steuerungen, die Aggregate wie Pumpen, Antriebe und Kompressoren automatisch auf die jeweils aktuelle Auslastung und die daraus erforderliche Prozessgeschwindigkeit adaptieren.