Die Preisträger des Nachwuchspreises Betonbauteile 2024 sind: Chris Bohnsack (Gritec GmbH, Waghäusel, v.l.), Gregor Rehklau (Glass GmbH, Mindelheim) und Malte Bree (Marmorveredelung Foerg & Weisheit GmbH, Stollberg). Foto: Betontage/Photodesign Buhl

Gramatiki Satslidis, Geschäftsführerin des Vereins, und Peter Möller, geschäftsführender Vorstand der Eberhard-Schöck-Stiftung in Baden-Baden, überreichten die Auszeichnungen. Die Preisträger des Nachwuchspreises Betonbauteile 2024 und ihre Ausbildungsbetriebe sind Gregor Rehklau (Glass GmbH, Mindelheim) Chris Bohnsack (GRITEC GmbH, Waghäusel), Malte Bree (Marmorveredelung Foerg & Weisheit GmbH, Stollberg).



Der Preis steht laut dem BFB für technische Exzellenz und handwerkliches Geschick, aber auch für Engagement, Fleiß, Durchhaltevermögen und Leistungsbereitschaft.

"Unsere Preisträger haben bewiesen, dass sie die Zukunft des Betonbaus mitgestalten wollen und können. Sie haben sich mit den anspruchsvollen Anforderungen dieses faszinierenden Materials auseinandergesetzt, kreative Lösungen entwickelt und ihr handwerkliches Können auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt", sagte Peter Möller bei der Verleihung. Möller dankte auch den Verantwortlichen aus den Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen. "Sie schaffen die Rahmenbedingungen, in denen junge Auszubildende lernen, wachsen und ihr Potenzial entfalten können. Ihr Engagement ist unerlässlich für die Zukunft des Bauens", ergänzte er. Die Preisträger erhielten als Anerkennung für ihre Leistung jeweils eine Geldprämie in Höhe von 500 Euro. Auf Einladung der Eberhard-Schöck-Stiftung können sie außerdem an der nächsten Studienreise des Berufsförderungswerks im Jahr 2026 sowie der Fachexkursion nach Baden-Baden zur Besichtigung der Schöck Bauteile GmbH und der Albert Regenold GmbH teilnehmen, erklärt der BFB. Das Berufsförderungswerk für die Beton- und Fertigteilhersteller e. V. wurde 1979 gegründet. Der Verein setzt sich vorrangig für die Förderung der Aus- und Weiterbildung in der Betonfertigteilindustrie und dem Betonsteinhandwerk ein. Die Eberhard-Schöck-Stiftung führt überwiegend Projekte zur Modernisierung der handwerklichen Ausbildung in Osteuropa durch. In Deutschland engagiert sie sich mit verschiedenen Auszeichnungen in der Nachwuchsförderung, heißt es.