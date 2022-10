Auf der bauma präsentiert Nadler den neuen Asphacal-O-Mat 1000, mit der die Emulsion Asphacal TC ausgebracht werden kann. Foto: Nadler Straßentechnik

Ziel ist es, in Straßenbauprodukten, die von Hand zu verarbeiten sind, keine Lösemittel mehr zu verwenden. Leider ist dies im Straßenunterhalt noch immer nicht die Regel, erklärt der Hersteller. Den Anfang machte das Kaltasphalt-Programm, bei dem mittlerweile zu 100 % auf Lösemittel verzichtet wird, und es werden immer mehr Produkte. Außerdem setzt Nadler eigenen Angaben zufolge verstärkt auf recycelbare Verpackungen.



Nachhaltige Sanierungslösungen stehen demnach bei Nadler in allen Produktbereichen im Mittelpunkt. Diese bieten Einsparpotenziale an Kosten, Zeit und Emissionen, da weitere Anfahrten und Baumaßnahmen vermieden werden können. Auf der bauma präsentiert Nadler Innovationen sowie Systemlösungen für den Straßenunterhalt und Straßenneubau.

Verschmutzte Lkw-Reifen, vertragene Bitumenemulsion auf Baustellenausfahrten, verminderter Schichtenverbund in den Fahrspuren – heiße Temperaturen im Sommer stellen den Asphaltbau vor Herausforderungen. Mit Asphacal TC gehören diese Probleme laut Nadler der Vergangenheit an. Die hochkonzentrierte Kalkhydratsuspension verhindert demzufolge den Austrag der Bitumenemulsion und bietet einen optimalen Schutz des Schichtenverbunds. Mit über einer Million Quadratmetern Testflächen befindet sich die Kalkmilch seit knapp zwei Jahren auf dem Vormarsch in Deutschland und der Schweiz. Auf der bauma präsentiert Nadler den neuen Asphacal-O-Mat 1000. Die Maschine für das Ausbringen von Asphacal TC hat ein Fassungsvermögen von etwa 1000 l verbrauchsfertiger Emulsion (ausreichend für etwa 3500 m²). Die variable Arbeitsbreite beträgt bis zu 3,6 m.

Von der Heißluftlanze über Vergusskocher bis hin zum Abstreumaterial – Nadler ist nach eigenen Angaben Vollanbieter im Bereich Fugen- und Rissevergusstechnik. Kunden haben Zugriff auf ein ganzes System an Produkten und Geräten, um ihre Aufgaben rund ums Herstellen und Vergießen von Fugen und um die Sanierung von Rissen in höchster Qualität zu erfüllen. bauma-Besucher dürfen sich auf eine Weltneuheit der Fugenschneidtechnik freuen – die F-REX 55. Der vollhydraulische Multifunktionsfugenschneider sorgt laut Hersteller für durchgehend gleichbleibende Schneideergebnisse. Die F-REX 55 ist demzufolge nahezu wartungsfrei und zeichnet sich durch ihre neuartige Absaugtechnik aus, die zu unerreichten Standzeiten der Schneidblätter führt.

Leitthema der bauma ist die digitale Baustelle. Mit dem Baustellentagebuch, der neuen Funktion in der Nadler Doku App, geht Nadler einen weiteren Schritt in Sachen Digitalisierung, erklären die Verantwortlichen. Die Nadler Doku App stehe für die schnelle, einfache und übersichtliche Dokumentation von Baustellen-, Strecken- und Straßenkontrolle. Im neuen Baustellentagebuch kann die Baustellentätigkeit von Maschinen und Geräten erfasst und weitergegeben werden. Zeiten können dokumentiert und notwendige Berichte verfasst werden.

Die Nadler Akademie bietet zweitägige Ausbildungen in Theorie und Praxis zum Fachanwender für Schachtsanierung, für Fugen- und Risseverguss oder für den Asphalteinbau an Aufgrabungen gemäß ZTV-A an. Nach der Schulung sind Quereinsteiger und langjährige Mitarbeiter gleichermaßen in der Lage die Sanierungsmaßnahmen eigenständig, professionell und dauerhaft durchzuführen, verspricht das Unternehmen.

Besuchen Sie die Nadler Straßentechnik GmbH sowie die Partnerfirmen amtec und CMT (Asphalt-Thermocontainer und -mulden) auf der bauma: FS.1013/7.