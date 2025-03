Die Nadler Akademie bietet Anwenderschulungen zur Sanierung von Schachtabdeckungen für den Fugen- und Risseverguss oder zum Asphalteinbau an Aufgrabungen gemäß ZTV-A an.

Aktuelle Entwicklungen zeigen, und so ist zumindest der Eindruck des Unternehmens, dass wieder mehr saniert wird. Die Nachfrage nach wirtschaftlichen und langlebigen Sanierungslösungen ist groß. Von der Heißluftlanze über Vergusskocher bis hin zum Abstreumaterial – Nadler ist Vollanbieter im Bereich Fugen- und Rissevergusstechnik. Neben dem bewährten Kombi-Kocher KK50 sowie neuen Vergusskochermodellen bis 500 l hat Nadler Riss- und Fugenfräsen im Sortiment. Mit der langsam drehenden Hydraulischen Rissfräse HRF-L stellen sich Anwender im Bereich Risse- und Fugensanierung breit auf. Die HRF-L zeichnet sich durch einfaches Handling, reichhaltiges Zubehör und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten aus.

Die Asphacal TC Kalkmilch der Nadler Straßentechnik GmbH hat sich in den vergangenen fünf Jahren laut Hersteller flächendeckend durchgesetzt. Die Kalkmilch schützt den Schichtenverbund im Asphaltbau, speziell in den heißen Sommermonaten. In der D-A-CH Region wurden mittlerweile mehr als 30 Millionen m² Asphacal TC erfolgreich eingebaut. Nadler hat nicht nur das Originalmaterial in den drei Ländern auf den Weg gebracht und hundertfach kritischen Kunden vorgeführt, sondern auch eine eigene Maschine zum Aufbringen entwickelt. Mit dem Asphacal-O-mat 1000 kann ein optimaler Auftrag in der benötigten Menge gewährleistet werden. Unabhängige Untersuchungen des Schichtenverbunds bestätigen die herausragende Wirksamkeit von Asphacal TC, die sich nun auch anhand von Zahlen belegen lässt, heißt es.



Die Asphacal TC Kalkmilch der Nadler Straßentechnik GmbH hat sich in den letzten fünf Jahren laut Hersteller flächendeckend durchgesetzt. Fotos: Nadler StrAßentechnik

Die Umstellung auf temperaturabgesenkte Asphalte ist in vollem Gange und Gesprächsthema auf der bauma. Nadler hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten zahlreiche Teststrecken angelegt, um die Auswirkungen der Verwendung von temperaturabgesenkten Asphalten auf unterschiedliche Produkte wie Asphacal TC Kalkmilch, Asphaltarmierung oder Fugenbänder intensiv zu prüfen und informiert über die positiven Ergebnisse. Auch im Asphalttransportsektor gibt es neue Möglichkeiten. Die amtec abt GmbH stellt mit dem Flat Liner CMT eine Innovation für den Asphalt- und Schüttguttransport vor.

In Zeiten des Fachkräftemangels ist es entscheidend, Mitarbeiter bestmöglich zu schulen, um wirtschaftlich und nachhaltig zu arbeiten. Die Nadler Akademie bietet Anwenderschulungen zur Sanierung von Schachtabdeckungen, für den Fugen- und Risseverguss oder zum Asphalteinbau an Aufgrabungen gemäß ZTV-A an. Nach der Schulung sind Quereinsteiger und langjährige Mitarbeiter gleichermaßen in der Lage die Sanierungsmaßnahmen eigenständig, professionell und dauerhaft durchzuführen.