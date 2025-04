Neunkirchen (ABZ). – Seit mehr als 60 Jahren ist die NAF AG - Neunkirchener Achsenfabrik AG mit Sitz in Neunkirchen a. B./Deutschland – nach eigenen Angaben Spezialist für die Entwicklung und Produktion von Hochleistungsantrieben, die unter härtesten Boden- und Klimabedingungen weltweit eingesetzt werden.

Die NAF AG hat ihr Angebot an Bogieachsen für Baumaschinen erweitert und bietet speziell für Motorgrader eine kosteneffiziente Antriebslösung "Made in Germany", heißt es. Abb.: NAF

Erfahrung und hohe technische Kompetenz machen das Unternehmen demnach seit mehr als 40 Jahren zu einem der Weltmarktführer bei Bogieachsen. Die Antriebslösungen von NAF sind auf ihren speziellen Einsatz und ihre Anwendung abgestimmt. Die modulare Bauweise und die Erfahrung sind die Basis, um die Anforderungen der Kunden auf die effizienteste Weise zu erfüllen, ist der Hersteller überzeugt. Die harten Bedingungen im Bergbau erfordern eine starke und zuverlässige Antriebslösung, um die Produktivität für den Anwender auf höchstem Niveau zu halten.

Die NAF AG hat ihr Angebot an Bogieachsen für Baumaschinen erweitert und bietet speziell für Motorgrader eine kosteneffiziente Antriebslösung "Made in Germany". Die Anfragen aus dem Markt zeigen eine hohe Nachfrage nach schwereren und leistungsstärkeren Maschinen, beginnend bei ca. 260 bis 380 PS und einem Maximalgewicht von 27 bis 40 t. So wächst die Produktpalette kontinuierlich und die bewährte Achsgröße TAP 7600 mit einer dynamischen Achslast von 255 kN bei 50 km/h wurde um zwei weitere Achsengrößen erweitert:

Alle neuen Baugrößen sind nach Unternehmensangaben in das modulare System von NAF integriert, um eine hohe Variationsbreite und kundenspezifische Lösungen zu ermöglichen und den richtigen Antrieb für jedes Modell zu realisieren. Die bekannte Gusskonstruktion und alle Funktionalitäten wie NoSpin oder Multi-Disc-Differential-Lock (MDDL) sind optional erhältlich. Bei Bedarf kann jede Bogieachsgröße mit dem integrierten Permanent Bogie Balancing System (PBBS) von NAF ausgestattet werden, das eine gleichmäßige Verteilung von Gewicht und Zugkraft auf alle vier Reifen sicherstellen soll.

Die bestehende Bandbreite der von NAF hergestellten Bogieachsen, die in kleinen und mittleren Motorgradern als Hinterachsen eingesetzt werden, umfasst die Modelle PTA 4400 (72 kN bei 30 km/h), TAP 5500 (110 kN bei 45 km/h) und TAP 7500 (130 kN bei 45 km/h). Die NAF-Bogieachsen können einen Radstand zwischen 1300 und 1960 mm abdecken und sind für eine Vielzahl von verschiedenen Reifen geeignet. Zur Vervollständigung des Antriebsstrangs von Motorgradern bietet NAF auch zentral angetriebene vordere Lenkachsen in verschiedenen Größen an, die für den Anschluss verschiedener Modelle von Hydraulikmotoren geeignet sind.

Mit einem Team von 620 Mitarbeitenden ist NAF nach eigenen Angaben darauf vorbereitet, hochwertige Antriebslösungen für alle Arten von Anwendungen und Kundenanforderungen zu entwickeln.