Waldachtal (ABZ). – In nur zehn Monaten entstand die neue Unterkunft für die Fischer-Auszubildenden und DH-Studierenden mitten in Tumlingen und in unmittelbarer Nähe zum Standort des Unternehmens.

Die Einrichtung ist laut dem Hersteller attraktiv, das Ambiente modern. Alles sei nun fertig und bereit zum Einzug, die Azubis dürfen kommen. Insgesamt gibt es im neuen fischer Azubi-Haus sechs Zimmer mit Bad und ein Appartement mit eigenem Bad, Küchenzeile sowie Ess- und Wohnbereich. Hinzu kommen im Haus eine Gemeinschaftsküche sowie gemeinschaftlicher Wohnraum und eine großzügige Terrasse.

Die ersten Gäste übernachteten bereits im Mai dort und zeigten sich begeistert, so der Hersteller. Die Gründe für den Bau des fischer Azubi-Hauses liegen für Prof. Klaus Fischer, der der Initiator und Ideengeber war, auf der Hand. "Unsere Auszubildenden und DH-Studierenden sollen sich nicht nur während der Arbeit bei uns wohlfühlen, sondern auch davor und danach im privaten Umfeld."

Durch das fischer Azubi-Haus ist dies für die von weiter entfernten Standorten kommenden Nachwuchskräfte gegeben. Zudem lernen sie andere Azubis und DH-Studierende dort besser kennen und können sich auch einmal abseits des Arbeitsalltags austauschen. Die Zimmer werden vorrangig durch Auszubildende und DH-Studierende aus den badischen Fischer-Standorten in Denzlingen und Freiburg während ihrer Einsätze in Tumlingen, Horb und Altheim genutzt. Darüber hinaus können auch Langzeit-praktikanten untergebracht werden. "Wir haben ein großes Einzugsgebiet bei unseren DH-Studierenden und möchten ihnen in der Praxisphase eine attraktive Möglichkeit zur Unterbringung bieten", sagt Marc-Sven Mengis, Vorsitzender der Geschäftsführung. "Ebenfalls arbeiten immer wieder auch Langzeitpraktikanten bei uns, die nicht aus der Umgebung stammen und eine Unterkunft benötigen."

Für sie alle bietet das neue Azubi-Haus eine optimale Anlaufstelle. Beeindruckend ist die schnelle Umsetzung des Projekts. Begonnen wurde mit den ersten Arbeiten Mitte Juli vergangenen Jahres, in diesem Mai und damit nur rund zehn Monate später übernachteten die ersten Auszubildenden im Azubi-Haus, das insgesamt eine Nutzfläche von fast 450 Quadratmetern vorweisen könne.