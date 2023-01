Darmstadt (ABZ). – Vom 23. bis 25. März 2023 findet in Willingen die dreitägige Fachausstellung BeBoSa der Betonbohr- und -sägebranche (BBS) statt. Im Convention Center des Sauerland Stern Hotels werden wieder rund 50 Hersteller von Werkzeugen und Maschinen ihre neuesten Technologien auf knapp 1400 m² Ausstellerfläche in zwei Messehallen präsentieren.

Im Convention Center des Sauerland Stern Hotels werden wieder rund 50 Hersteller von Werkzeugen und Maschinen ihre neuesten Technologien auf knapp 1400 m² Ausstellerfläche in zwei Messehallen präsentieren. Foto: The Exhibition Company

Nach dem Corona-bedingten Ausfall 2020 folgt die Branchenmesse nun wieder den turnusmäßigen Rhythmus im Jahr nach der bauma. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. "Mehr als 90 Prozent der Ausstellungsfläche sind bereits gebucht, zu den Ausstellern zählen alle großen Leitfirmen der Branche", erklärt Veranstalter Patrick van Brienen von der holländischen The Exhibition Company BV. "Aktuell sind lediglich noch vier der standardisierten Messestände in der Einheit von jeweils 15 Quadratmetern verfügbar. Auch im Außenbereich können noch Flächen zur Live-Präsentation von Maschinen im Arbeitseinsatz. zugebucht werden." Das Gros der Aussteller kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Zuspruch ausländischer Aussteller in diesem Jahr eher zurückhaltend.

Ein aktualisierter Hallenplan mit einer Übersicht der Aussteller gibt es auf der Internetseite der BeBoSa. Neu ist in diesem Jahr ein digitales Ticketsystem. Die Aussteller erhalten einen individuellen Code, um ihre Kunden zur Messe einzuladen.

"Mit diesem Code können sich die Besucher auf unserer Website anmelden und erhalten ein digitales Ticket für den Besuch vor Ort", erklärt van Brienen. "Das Ticket wird per Smartphone vorgezeigt – natürlich ist auch ein Ausdruck möglich – und schon kann der Messebesuch starten." Das System ist vom Veranstalter seit mehreren Jahren erfolgreich im Einsatz und wird 2023 erstmals auch bei der BeBoSa genutzt. Die digitale Lösung reduziert den organisatorischen Aufwand für alle Beteiligten und vermeidet gleichzeitig den bisher üblichen Papierverbrauch und Postversand. Im Jahr 2023 startet die vierte Auflage des Branchentreffens der Betonbohr- und -sägebranche in Deutschland. Das bewährte Messekonzept bleibt erhalten: Die Ausstellung richtet sich an alle Entscheider der BBS-Branche. Charakteristisch für die BeBoSa sind ihre Unkompliziertheit und die entspannte Atmosphäre im gesamten Ausstellungsbereich. Die Besucher erwartet ein technologisch umfassendes und dabei räumlich überschaubares Angebot. Die Austeller profitieren dank des standardisierten Standbaus mit 15 bis maximal 60 m² pro Teilnehmer von einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Hinzu kommen Inklusivleistungen wie Standauf- und -abbau, Catering und Einladungskarten für Partner sowie die Möglichkeit, eine Außenfläche für Produktpräsentationen zu buchen.