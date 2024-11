Beliebt bei Handwerksprofis: Lässiger Hoodie kombiniert mit wärmender, wattierter Weste – letztere aus der Kollektion DBL Forward. Basic und Weste sind erhältlich im Mietservice der DBL. Foto: DBL

Personalmangel verzeichnen die meisten Gewerke und Arbeitsbereiche mittlerweile das ganze Jahr über – gesellt sich dann noch ein hoher Krankenstand dazu, gefährdet dies ernsthaft die reibungslosen betrieblichen Abläufe. Laut einer aktuellen Statista-Studie betrug der durchschnittliche Krankenstand in der gesetzlichen Krankenversicherung im ersten Quartal 2024 rund 6,8 %. Damit ist er im Vergleich zu den hohen Werten der beiden Vorjahre nochmals angestiegen. Und es ist keine Entspannung in Sicht. Nicht zu vergessen: Die Mehrbelastung der verbliebenen Mitarbeiter kann zu weiteren Ausfällen sowie zu Unzufriedenheit der Kunden führen.

Wohl dem, der hier Präventivmaßnahmen ergreift. Dazu gehört auch witterungsgerechte Berufskleidung. Textile Leasingunternehmen wie die DBL bieten für jede Jahreszeit, jede Wetterlage die passenden Lösungen. In sämtlichen Arbeitssituationen. "Unsere Fleecejacken beispielsweise isolieren den Körper wirkungsvoll gegen Kälte. Außerdem ist das Material atmungsaktiv, kann Wasserdampf hervorragend aufnehmen und ihn schnell wieder abgeben", erklärt Thomas Krause von der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH. Gerade in der Übergangszeit ist es sinnvoll, mehrere Kleidungsstücke übereinander zu tragen, nach der sogenannten "Zwiebeltechnik".

Schützende Wetterjacken



Neben Funktionstextilien wie Fleece- und Softshelljacken hat die DBL nach eigenen Angaben speziell schützende Wetterjacken im Angebot, ein Modell verfügt über eine einzippbare Fleecejacke. Auch isolierte Arbeitshosen sind für sehr kalte Arbeitsbedingungen ideal. "Sie werden sowohl für Outdoor-Arbeiten in Bauwesen oder Handwerk, als auch indoor in kalten Lagerhallen gerne genutzt." Oft sind diese wind- und wasserabweisend, um bei extremen Wetterbedingungen warm und trocken zu bleiben.

Für das Wohlbefinden der Mitarbeiter seien auch in der kalten Jahreszeit Lieblingsteile wichtig. DBL Expertin Maren Gewand weiß, was bei den Kunden gut ankommt: "Besonders gefragt ist im Winter die Kombination aus Sweatshirt oder Hoodie mit gefütterter Weste. Sehr beliebt ist auch die Wintervariante der Softshelljacke, weil sie weicher und leichter als die klassische Winterjacken ist." Zusammengefasst lässt sich festhalten: "Stark gefragt ist, was angenehm zu tragen ist – und cool aussieht." Insgesamt ist also auch in der kälteren Jahreszeit ein bequemer und lässiger Look gewünscht. Maren Gewand: "Die neuen Workwear-Kollektionen beinhalten neben wärmenden Jacken gut designte, gefütterte Westen, gerne gesteppt und mit verlängertem Rückenteil, das die empfindlichen Nierenpartien schützt."

Thomas Krause ergänzt: "Für einige Betriebe ist in der dunklen Jahreszeit die Sichtbarkeit zudem wieder vermehrt Thema.

Reflexelemente an der Kleidung



Hier sind Reflexelemente an der Kleidung wichtig – sofern die Arbeitssicherheit keine genormte Warnschutzkleidung vorschreibt. Selbstverständlich haben wir im Mietservice auch hier entsprechende PSA. Und jede Menge neue, auch wärmende Winterjacken und Co."

Für Betriebe ebenfalls von Bedeutung: Die Kleidung, insbesondere genormte Artikel, sollten für den langfristigen Einsatz immer fachgerecht aufbereitet werden – genau das leisten die regionalen DBL Partner mit ihren zertifizierten Waschverfahren. Sie nehmen ihren Kunden das gesamte organisatorische Prozedere rund um die Berufskleidung ab. Sie beraten ganz persönlich und flexibel, individualisieren die Outfits und sorgen auch im Arbeitseinsatz für die regelmäßige Pflege der Berufs- und Schutzkleidung. So kommen Unternehmer und Team sicher durch die Herbst- und Wintersaison.