Taucha (ABZ). – In Zeiten schwieriger Beschaffung von Baumaterialien, ökologisch höherer Anforderungen an Finanzierung und Genehmigung von Neubauten und schärferer Sanierungsvorgaben für den Gebäudebestand geraten nachwachsende Rohstoffe immer mehr in den Blickwinkel.

Die Idee, Häuser aus Strohballen zu bauen, ist mehr als 200 Jahre alt. Im Laufe der vergangenen Jahre wurde das Bauen mit Stroh wiederentdeckt, denn der Baustoff ist aufgrund seiner guten bauphysikalischen Eigenschaften und der regionalen Bezugsmöglichkeiten für den ökologischen Hausbau gut geeignet. Traditionell werden Strohballenhäuser in zeitaufwendiger, witterungsabhängiger und aufwändiger Handarbeit direkt auf der Baustelle errichtet, was die Planung und die Ausführung schwierig macht. Kombiniert man die bauphysikalischen Merkmale – etwa das Dämmverhalten – mit einer guten baulichen Kompatibilität, dann entsteht ein ökologisches Baumaterial, was eine Alternative zu konventionellen Bauweisen darstellen kann. Erreicht werden kann dies durch maschinelle Vorfertigung der einzelnen Elemente. Hier setzt das Unternehmen Lorenz mit einer Produktserie an.



Bei der LORENZ-DD-Serie handelt es sich um strohgedämmte Montageelemente in Holzständerbauweise, die sich für die Errichtung von Neubauten und für die Wärme- und Kältedämmung von Bestandsgebäuden empfehlen. Die Produktpalette beinhaltet Boden-, Wand-, Dach- und Giebelelemente. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Bautiefen erhältlich. Durch das in den Holzrahmen ab Werk verpresste Stroh entsteht ein Element, was Wand und Dämmstoff zugleich sein kann. Je nach Statik können Interessierte verschiedene Dicken bestellen. Alle Lorenz-Produkte vereinen laut Hersteller Nachhaltigkeit, Wohngesundheit und Energieeffizienz. Die Materialien Stroh und Holz haben einen Herkunftsnachweis und sind vollständig rückbau- und recycelbar. Die maschinengeführte Produktionsweise, bei der die Maschinen eine Eigenentwicklung sind, bietet gleichbleibend hohe Qualität und DIN-genormte Maßhaltigkeit, versichert das Unternehmen. Der Einsatz der Lorenz-Produkte sei besonders wirtschaftlich. Lange Trockenzeiten während der Bauphase entfallen, Montagekosten werden minimiert.