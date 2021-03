Taucha (ABZ). – DD24-Holz-Stroh-Module der Lorenz GmbH können als Außen-/Innenwand-, Dach- oder Bodenelemente eingesetzt werden und bieten Zeit- und Kostenvorteile auf der Baustelle. Sie können einfach, schnell und wetterunabhängig montiert werden, es entsteht kein Abfall.



DD24-Holz-Stroh-Module von Lorenz GmbH bilden ein diffusionsoffenes System. Die 240 mm tiefen Dämm-paneele erreichen Herstellerangaben zufolge einen Wärmeleitkoeffizienten von 0,049 W/(m*K) und einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert gemäß EnEV) von 0,219 W/(m²*K). Durch den Einsatz vom größeren Tiefen kann der U-Wert auf 0,162 W/(m²*K) weiter reduziert werden.



Das Standardmodul DD24 lasse sich nach gesetzlichen Vorgaben zum Brandschutz gemäß der DIN EN 13501-1 der Baustoffklasse E zuordnen, so das Unternehmen. Dafür sei kein Einsatz von schädlichen Chemikalien notwendig. Gebäude der Klassen 1 und 2 könnten damit ohne weitere Brandschutzmaßnahmen errichtet werden.



Der Energieaufwand (Wärmeäquivalenz) lasse sich von derzeit etwa 130 Jahren (konventionelle Bauweise und Instandhaltung) auf 60 Jahre reduzieren. Am Ende der Lebensdauer könnten Lorenz-Module vollständig kompostiert werden, da sie ausschließlich aus natürlichen Ressourcen stammten und unbehandelt seien.



Die Lorenz GmbH hat eine Technologie entwickelt, um die maßgeschneiderten Paneele aus Holz und Stroh in "endlosen" Längen und individuellen Abmessungen herzustellen.



In den kommenden Jahren will das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten um das sechsfache erhöhen und hierzu eine neue automatisierte Produktion in Deutschland in Betrieb nehmen. Die Automatisierung gewährleiste DIN-genormte Maßhaltigkeit, eine stabil hoch bleibende Qualität und eine über die gesamte Wandfläche konstante Wärmedämmfunktion, verspricht der Hersteller.