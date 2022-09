Redwitz an der Rodach (ABZ). – Vom 14. bis 17. September präsentiert Naturinform auf der GaLaBau 2022 in Nürnberg Dielenböden für den Outdoorbereich, Fassadenverkleidungen und Schall- und Sichtschutzzäune.

Naturinform hat für die diesjährige Messe einige Neuheiten im Gepäck. Foto: Naturinform

Der Spezialist für hochwertige Holzverbundwerkstoffe bietet anspruchsvolle und wirtschaftliche Lösungen für die Bereiche Fassadengestaltung, Garten-, Landschafts- und Schwimmbadbau sowie für die Stadtinnenraumgestaltung. Den Besucher erwartet ein umfangreiches Angebot an hochwertigen Terrassendielen aus Holzverbundwerkstoff "Made in Germany". Als Messeneuheit wird unter anderem "Die Exklusive large" – eine Diele im Sonderformat in neuen Farbvarianten gezeigt.

Für moderne Außenanlagen

Mit der "Exklusive large" stellt das Unternehmen eine Massivdiele von 245 mm vor. Diese eignet sich mit ihrer schmalen Fuge und matten Optik gut für hochwertig gestaltete Außenanlagen und moderne Terrassen, Dachgärten oder Gastronomiebereiche, versichern die Verantwortlichen. Die Oberfläche der 21 mm starken Diele, die in den Standardlängen von 3, 4, 5 und 6 m erhältlich ist, ist einseitig geprägt. Sonderlägen von 2 bis 13 m sind mit Aufpreis erhältlich. Die Oberflächenprägung dieser Produktneuheit ist den Strukturen eines Natursteins nachempfunden. Jede Diele, die ohne sichtbare Verklammerung und mit einem schmalen Fugenmaß von nur 5 mm verlegt wird, ist ein Unikat.

Universelles Basisprofil

Die neue verlegfreundliche WPC Unterkonstruktion 2.0 dient mit den Maßen 40 x 60 mm als universelles Basisprofil für alle Verlegevarianten und ist auf dem gesamten Sortiment von Naturinform-Terrassenfüßen anwendbar. Zusammen mit der Klickverbindung ist sie schnell und einfach montiert, verspricht das Unternehmen. Durch eine tiefere Schraublinie wird der Schraubvorgang bei der Montage der Klammern beschleunigt und ermöglicht eine noch effizientere Verlegung der Terrassendielen. In Kombination mit einem speziell auf die UK abgestimmten Aluprofil, das in den mittleren Hohlraum eingeschoben wird, kann eine erhöhte Tragfähigkeit erreicht werden.

In dieser Funktion kann das Aluprofil auch als Längenverbinder der WPC UK zum Einsatz kommen. Optional kann die neue UK in Verbindung mit Alu außerdem zur Festverschraubung von Terrassendielen verwendet werden.

Aus deutschen Wäldern

Bei Holzverbundwerkstoffen von Naturinform handelt es sich um einen Werkstoff aus Holz und Polymer im Mischungsverhältnis von etwa 70:30 %. Zum Einsatz kommen ausschließlich Holzfasern aus deutschen Wäldern von PEFC-zertifizierten Zulieferern sowie ein umweltfreundliches Polymer (PE). Horst Walther, Gründer und Geschäftsführer, garantiert:

"Bei den von uns verwendeten Materialien achten wir penibel darauf, woher sie kommen. Tropenholz ist für uns tabu! In unserer Produktion landet nur heimisches Holz aus nachhaltiger, zertifizierter Forstwirtschaft. Dabei wird für unsere Produkte kein einziger Baum gefällt. Es kommen ausschließlich Späne von Resthölzern zum Einsatz." NaturInForm ist auf der GaLaBau 2022 in Halle 4A am Stand 405 zu finden.