Dornstetten (ABZ). – Ob beim Fliesenlegen, bei der Elektroinstallation oder dem Einbau von Decken- und Wandelementen – während des Innenausbaus ist stets sorgfältiges und millimetergenaues Arbeiten gefordert. Erleichtert werden die dafür notwendigen Vermessungen durch den Einsatz von Multilinien-Lasern: Die vielseitigen Geräte erzeugen eine horizontale 360°-Linie sowie ein Kreuz an der Decke, sodass z. B. das Abtragen von rechten Winkeln deutlich erleichtert wird. Probleme bereitete bisher jedoch die exakte Ausrichtung der Messinstrumente. Da nur wenige Geräte über einen Feintrieb verfügen, müssen sie manuell gedreht und verschoben werden, bis die exakte Position erreicht ist. Deshalb hat die Nedo GmbH & Co. KG den X-Liner 360.2 green entwickelt. Das Gerät zur Laservermessung erzeugt zwei vertikale Linien sowie eine horizontale 360 °-Linie und verfügt über einen Lotpunkt. Zusätzlich sorgt der Einsatz von grünen Laserdioden für eine bessere Sichtbarkeit. Nedo stellt den X-Liner 360.2 green erstmalig auf der kommenden Messe Bau 2019 (Halle C6, Stand 423) vor.

„Vermessungsarbeiten sind für viele Handwerker der erste Schritt auf einer Baustelle oder bei Renovierungsaufträgen, da ohne sie die eigentlichen Baumaßnahmen nicht in Angriff genommen werden können“, erklärt Dr. Thomas Fischer, Geschäftsführer der Nedo GmbH & Co. KG. „Um die Vermessungen zügig durchführen zu können erweisen sich nützliche Helfer wie Multilinien- oder Rotationslaser mittlerweile als unverzichtbar, um anschließend z. B. Elektroleitungen oder Fliesen präzise zu verlegen.“ Die handelsüblichen Geräte unterstützen nicht nur beim Nivellieren, sondern auch beim Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel. Was zunächst einfach und bequem klingt, erweist sich in der Praxis jedoch oft als ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen: „Ein Multilinien-Laser erzeugt in der Regel eine horizontale 360°-Linie sowie zwei vertikale Linien. Oftmals schneiden sich die vertikalen Linien jedoch außerhalb des Gehäuses, was die exakte Ausrichtung deutlich erschwert“, so Fischer weiter.

Auf das Problem aufmerksam wurde Nedo durch Feedback von Handwerkern, welche die Messgeräte regelmäßig nutzen. Die Vermessungsspezialisten werteten die Daten systematisch aus und ließen die Erfahrungen und Wünsche in die Entwicklung eines neuen Multilinien-Lasers einfließen. Daraus entstand der X-Liner 360.2 green: Das Gerät ermöglicht nicht nur eine schnellere Ausrichtung, sondern erhöht auch die Sichtbarkeit, indem die üblicherweise roten Laserlinien durch grünes Licht ersetzt werden. Die Selbstnivellierung erfolgt mittels Pendel, das sich durch die Erdanziehungskraft exakt auf den Erdmittelpunkt hin ausrichtet. Ein zuverlässiges magnetisches Dämpfungssystem sorgt für die nötige Ruhelage. Am Pendel selbst befinden sich auch die Laserdioden: Diese sind so befestigt, dass die jeweiligen Linien exakt vertikal beziehungsweise horizontal verlaufen.

„Bei den meisten Multilinien-Lasern müssen sowohl der Drehpunkt auf dem Boden als auch eine Achse gleichzeitig ausgerichtet werden. Dies erschwert die Messarbeiten und sorgt für erhebliche zeitliche Verzögerungen“, berichtet Fischer. „Der X-Liner 360.2 green wurde dagegen so konstruiert, dass sich die Drehachse des Feintriebs, der Lotpunkt sowie der Deckenschnittpunkt der senkrechten Laserlinien in einem Punkt schneiden.“ Der Lotpunkt überträgt den Achsenschnittpunkt auf den Boden. Zudem reichen die senkrechten Laserlinien weit über den Deckenschnittpunkt hinaus. Dies vereinfacht es erheblich, rechte Winkel abzutragen. Für die exakte Ausrichtung muss der Laser lediglich mit Hilfe des gut sichtbaren Lotpunkts positioniert werden. Die Feinjustierung folgt anschließend über den Feintrieb am Dreifuß des X-Liners.

Zusätzlich verbesserte Nedo die gesamte Lasertechnik: „Die 360°-Laserlinien wurden bisher meist durch mehrere, exakt aufeinander ausgerichtete Laserdioden mit Strichoptik erzeugt“, erläutert Fischer. „Das bedeutete zum einen höhere Materialkosten. Zum anderen war der Justageaufwand, um die Dioden aufeinander abzustimmen, sehr hoch, was sich auch auf die Herstellkosten und Endpreise auswirkte. Nicht zuletzt war auch der Energieverbrauch enorm.“ Während vorher im Durchschnitt drei Laserdioden eingesetzt wurden, um die 360°-Linie zu bilden, integrierte Nedo beim neuen Multilinien-Laser eine neuartige Kegellinse. Diese fächert den auftreffenden Laserstrahl auf und generiert so die Linie – ein Verfahren, das mit deutlich niedrigerem Aufwand und damit geringeren Kosten einhergeht.

Der neue X-Liner 360.2 green mit Schutzklasse IP 54 verfügt über ein ¼“-Gewinde, der drehbare Dreifuß mit dem Feintrieb über ein 5/8“-Anschlussgewinde, was die Befestigung auf einem Stativ ermöglicht. Die grünen Laserdioden der Laserklasse 2 und einer Wellenlänge von 532 nm sorgen für eine viermal bessere Sichtbarkeit als rotes Licht und lassen sich einzeln ein- und abschalten. Selbst bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen zwischen -10 °C bis +45 °C verschlechtert sich die Sichtbarkeit nicht, sodass auch im kalten Winter oder Hochsommer ohne Einschränkungen gearbeitet werden kann. Dabei wird in einem Arbeitsbereich mit einem Durchmesser von bis zu 60 m eine Genauigkeit von ± 0,3 mm/m erreicht; der Selbstnivellierbereich liegt bei ± 3°. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Multilinien-Laser ein Dreifuß mit Feintrieb, eine gepolsterte Transporttasche, Batterien, eine Zieltafel sowie eine Laserbrille. Optional können auch Akkus sowie eine Akku-Ladeschale geliefert werden.

Das Team der Nedo GmbH & Co. KG stellt das System auf der Messe Bau 2019 in München in Halle C6, Stand 423 vor und steht für Gespräche zur Verfügung.