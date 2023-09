Münster (ABZ). – Neues Stockwerk für Bürokomplex: Das drei- beziehungsweise fünfgeschossige Gebäude an der Hafenstraße in Münster erhielt jüngst ein zusätzliches Vollgeschoss in Form einer Aufstockung. Brüninghoff aus Heiden setzte diese nach den Plänen des Architekturbüros Fourmove in Holzbauweise um. Die neue Etage bietet nicht nur mehr Raum, sondern überzeugt auch optisch. Die einzigartige Fassadenbekleidung im Vogelnest-Design sorgt für ein besonderes Erscheinungsbild.