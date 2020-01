Leipzig (ABZ). – MC-Bauchemie zeigte auf der Denkmal 2018, der europäischen Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung in Leipzig seine Kompetenzen und sein Produktsystem Exzellent STP für die Instandsetzung von feuchte- und salzbelasteten Bauwerken. Das Produktsystem Exzellent STP, mit dem Bauherren, Planer und Verarbeiter feuchte- und salzbelastete Bauwerke nachhaltig schützen und instand setzen können, sorgte laut MC-Bauchemie für reges Interesse am Messestand des Field of Expertise Masonry & Historical Buildings der MC in Halle 2, Stand G11.



Dr. Andreas Zahn und Jonas Hallmann, Experten des Field of Expertise Masonry & Historical Buildings der MC, stellten das einzigartige Salztransportputzsystem mit Exponaten, Präsentationen und Infomaterial vor und erklärten Interessierten die Vorteile des Systems. Besonders historische, unter Denkmalschutz stehende Gebäude wie Kirchen, Wohnhäuser, Burgen und Schlösser haben häufig mit Feuchtigkeit und Salzen im Mauerwerk zu kämpfen. Diese greifen die Bausubstanz an und können dazu führen, dass Räume unbewohnbar werden. Exzellent STP hilft nach Herstellerinformationen Mauerwerke und Wände dauerhaft zu schützen. Der Putz könne ohne Vortrocknen auf das feuchte Mauerwerk aufgetragen werden, nehme die Feuchtigkeit und die darin enthaltenen Salze auf und gebe diese schnell und effizient an die Putzoberfläche ab, ohne den Putz zu schädigen. Dort, wo moderne Kalkzementputze nicht verwendet werden dürfen, kann laut Hersteller der weltweit erste zementfreie Feuchteregulierungsputz der MC, Exzellent STP historic, angewandt werden. Er erfülle die Anforderungen der Denkmalpflege und überzeuge mit guten technischen Eigenschaften.