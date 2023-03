Philip Nelles (Mitglied des Continental-Vorstands und CEO des Unternehmensbereichs ContiTech). Foto: Continental

Dazu fokussiere sich der auf Materialanwendungen spezialisierte Unternehmensbereich künftig noch stärker auf den Ausbau seines Industriegeschäfts. Zur Schaffung von Synergieeffekten bündele ContiTech darüber hinaus ihr Automobilgeschäft. Die Änderungen sollen Anfang Mai 2023 in Kraft treten.

Mit der Neuaufstellung schaffe ContiTech die Voraussetzung, sich vom klassischen Produktlieferanten zum Anbieter integrierter Lösungen zu entwickeln. Darüber hinaus strebe der Unternehmensbereich an, integrierter als bisher auf die sich stetig verändernden Anforderungen seiner Kunden in den unterschiedlichen Märkten und Industrien einzugehen.

"Wir schärfen unser Profil und werden durch die Bündelung unserer Aktivitäten effizienter. Damit erhöhen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen so ein ertrags- und wachstumsstarkes Fundament für unseren zukünftigen Erfolg", erläutert Philip Nelles, Mitglied des Continental-Vorstands und CEO des Unternehmensbereichs ContiTech, das Ziel der Neuausrichtung. Mit ihr verbindet Nelles einen hohen Anspruch: "In unseren Industrien und Märkten streben wir eine technologisch führende Rolle für materialgetriebene Lösungen an."

ContiTech bedient verschiedene Märkte auf und abseits der Straße, auf Schienen, in der Luft, unter und über der Erde, in industriellen Umgebungen, im Lebensmittelsektor und in der Möbelindustrie. Die Neuaufstellung ziele auf zwei strategische Schwerpunkte: "Wir setzen zum einen auf die Weiterentwicklung unseres Industriegeschäftes. Zum anderen auf die Schaffung von Synergieeffekten für unsere Automobilaktivitäten", so Nelles weiter.

Dieser Teil des ContiTech- Geschäfts stehe aufgrund der aktuellen Transformation in der Automobilbranche vor besonderen Herausforderungen. Die Ausrichtung fokussiere daher auch darauf, die Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen, indem beispielsweise Entscheidungswege verkürzt, Zentralfunktionen gestrafft und Hierarchieebenen verringert würden.

Die angepasste Organisation des Unternehmensbereiches ist dabei auf die bestmögliche Kundenansprache in den unterschiedlichen Märkten ausgerichtet.

Das Industriegeschäft wird entsprechend der vorherrschenden Kundenstruktur mit regionalem Fokus in drei Geschäftsfeldern aufgestellt: Industrial Solutions Americas, Industrial Solutions APAC (Asia & Pacific) und Industrial Solutions EMEA (Europe & Middle East).