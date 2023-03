Das neue Strafjustizzentrum ist aktuell das größte Hochbauvorhaben in ganz Bayern. Es umfasst eine Nutzfläche von insgesamt 5,5 Fußballfeldern. Foto: Conae

Derzeit entsteht am Münchner Leonrodplatz ein neues Strafjustizzentrum. Es umfasst eine Fläche von 39.000 m² – was der von 5,5 Fußballfeldern gleichkommt. Und es hat ein Volumen von 450.000 m³ – was dem von 675 Reihenhäusern entspricht.

In dem Gebäude sollen künftig 1300 Mitarbeitende von sieben Justizbehörden arbeiten. Hierfür umfasst es 840 Büros, eine Tiefgarage mit 400 Stellplätzen sowie 54 Sitzungssäle, deren größter auf eine Besucherzahl von 200 Personen ausgerichtet ist. Angesichts dieser Daten wird schnell klar: Das Objekt gehört zu den größten Hochbaustellen des Freistaates Bayern. Entworfen wurde es von dem Architekturbüro Frick Krüger Nusser Plan2 GmbH aus München, das in einem nicht offenen Wettbewerb den ersten Preis gewann. Die Planer sahen für das Gebäude eine kompakte Blockrandbebauung mit drei begrünten Innenhöfen vor. Das Objekt ist überwiegend fünf- bis sechsgeschossig.



Ein Teil der Fassadenplatten musste die Führungstechnik der Außenverschattung aufnehmen. Foto: Conae

Der Haupteingang jedoch hebt sich mit seinen sieben Stockwerken und einem verglasten Fassadenrücksprung vom Rest des Gebäudes ab. Insgesamt zeichnet sich die Fassade durch ihre Transparenz und feine Gliederung aus. Gleichmäßig über die gesamte Fläche sind etwa 9 m² große Fenster angebracht, die von hellgrauen Polycon-Elementen umrahmt werden. Diese bestehen aus einem feuerfesten (A1) Verbundbaustoff, der das Erscheinungsbild von Sichtbeton hat – aber im Vergleich zu herkömmlich erzeugten Betonfertigteilen einen wichtigen Vorteil bietet: Die Fassadenelemente aus Glasfaserbeton sind mit einer durchschnittlichen Wandstärke von 16 mm um einiges dünner. Deshalb wird bei ihrer Herstellung nur ein Bruchteil der sonst üblichen Zementmenge verbraucht. Dadurch fällt wesentlich weniger CO2 an und die Umwelt wird geschont.

Die Polycon-Herstellung ist darauf ausgerichtet dreidimensionale Elemente zu fertigen. Ein Aspekt, der beim Strafjustizzentrum extrem wichtig war. Denn sowohl seine stehenden als auch die liegenden Fassadenelemente sind in unterschiedlichen Richtungen räumlich ausgeformt. Zudem musste ein Teil von ihnen die Führungstechnik der Außenverschattung aufnehmen und die Fassadenverkleidung dementsprechend ausgebildet sein. Koordiniert und ausgeführt wurde sie von der Firma Conae, dem Polycon-Vertragspartner im deutschsprachigen Raum. Ihre Mitarbeiter berieten auch die Ingenieure des Büros Drees & Sommer aus München, das die Planung der Gebäudehülle übernahm. Wichtige Aspekte waren hierbei unter anderem die Frage, welche maximalen Spannweiten mit dem Material möglich sind und welche Farbe gewünscht ist. Zum Service von Conae gehörte auch, dass die Mitarbeiter die statische Berechnung der glasfaserverstärkten 3D-Elementen durchführten. Dabei legten sie besonderes Augenmerk darauf, dass diese einfach zu montieren sind: Sie müssen lediglich an vier Punkten in das Befestigungssystem eingehängt werden.

Die Fassadenelemente bestehen aus Glasfaserbeton der Firma Conae. Foto: Conae

Zusammen mit ihrem vergleichsweise geringen Gewicht haben die Polycon-Elemente für den Fassadenbauer den Vorteil, dass er die Gebäudehülle schnell und problemlos montieren kann. Insgesamt waren für dieses riesige Objekt mehr als 5000 Fassadenelemente (entspricht rund 16 500 m² abgewickelter Betonfläche) erforderlich. Conae hat nach eigenen Angaben bereits bei vielen anderen Gebäuden bewiesen, dass es in der Lage ist, solch große Projekte zuverlässig und partnerschaftlich zu bewältigen. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, wenn man bedenkt, was alles berücksichtigt werden muss.

Hier nur drei Beispiele: Erstens: Wer schon einmal mit pigmentiertem Beton gearbeitet hat, weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist, stets eine gleichmäßige Farbe zu gewährleisten. Der Lieferant hat dies mithilfe von eingefärbtem Weißzement gelöst. Zweitens: Es war vereinbart, dass der Hersteller die Führungsschienen der Außenjalousien in das Fassadensystem integriert. Diese sind mit einem Motor ausgestattet, der möglichst keinen Staubbelastungen ausgesetzt werden sollte – bei der Betonherstellung geht es aber in der Regel staubig zu. Um dem gerecht zu werden, hat der Hersteller eine zusätzliche Halle angemietet, die einzig dafür genutzt wurde, die Schienen und Aussteifungselemente zu montieren. Drittens: Auch bei einer so großen Stückzahl achtet der Hersteller äußerst genau darauf, dass die dreidimensionalen Elemente sehr geringe Bautoleranzen haben. Sollte es aber dennoch ausnahmsweise einmal erforderlich sein, lassen sie sich ganz einfach vor Ort kürzen. All diese Aspekte waren sicherlich ein Grund dafür, warum sich die Verantwortlichen für Conae entschieden. Die Fertigstellung des gesamten Gebäudes ist für 2024 geplant.