Der Junior 18 besitzt das bewährte Schienenpaket mit integrierter Deichsel und Stützrad, während sein Fahrgestell mit vier steckbaren Kurbelstützen sehr kompakt ausfällt. Dadurch reduziert sich die Aufbaulänge eigenen Angaben zufolge deutlich und der Aufzug benötigt nur eine geringe Stellfläche von rund 5 m². Der endlose Schwenkbereich ermöglicht einen Einsatz zu allen vier Seiten des Fahrgestells. Angetrieben wird er wahlweise von einem Benzinmotor mit serienmäßigem E-Starter oder emissionsfrei über einen 230-Volt-E-Motor. Mittels seiner geringen Achslast von 750 kg kann der Anhänger mit einem Pkw und einem Führerschein der Klasse B zur Baustelle gezogen werden.

Serienmäßig ist der der Junior 18 mit einem ausklappbaren Bedienstand ausgestattet, der durch weitere Varianten ergänzt werden kann. Die Schlittenfahrt ist beispielsweise optional stufenlos per Joystick steuerbar. Außerdem ist eine elektrohydraulische Bedienung in den Varianten Basic und Comfort erhältlich. In der Variante Basic erfolgt die Steuerung per kabelgebundenem Handtaster. Die Variante Comfort bietet zudem die Möglichkeit, den Aufzug vom Kopfstück aus zu bedienen.

Bei der Bedienung von oben hält die Maschine am Sicherheitsstopp in Höhe von 2m, um das Bodenpersonal zu schützen. Da der Schlitten vor Erreichen der Endlage sanft abbremst, ist diese Steuerungsvariante auch besonders schonend für die Ladung. Seitlich verstellbare Kopfstückräder runden die Ausstattung ab. Für die Fahrt über die Traufe hinweg kann das Schienenpaket des Aufzugs um ein Knickstück erweitert werden. So fährt die Last nochmal 6 m weiter hinaus auf das Dach.

Verschiedene Lastaufnahmemittel machen den Junior 18 zum Allrounder auf jeder Baustelle.