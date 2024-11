Gütersloh (ABZ). – Wer bei Hagedorn arbeitet, ist laut Unternehmen Teil einer starken Branche und ein Teamplayer, der mit eigenen Ideen etwas bewegen will. 21 Auszubildende sind dieses Jahr bei der Hagedorn Unternehmensgruppe gestartet: zwei duale Studenten im Tiefbau, sechs Berufskraftfahrer, fünf Baugeräteführer, vier Kaufleute für Büromanagement, zwei Straßenbauer, ein Fachinformatiker für Systemintegration sowie ein Land- und Baumaschinenmechatroniker.

Die Werte "ehrlich, fair, verbindlich" sind nach eigenem Bekunden das Fundament der Hagedorn Gruppe, das Erfolgsrezept und wichtiger Teil der Unternehmenskultur. Durch flache Hierarchien, eine Du-Kultur und gemeinsame Veranstaltungen soll beim Gütersloher Familienbetrieb außerdem ein starkes Wir-Gefühl gefördert werden. Ziel der Unternehmensgruppe ist es, ein besonders attraktiver Arbeitgeber zu sein.

Die Mitarbeitenden profitieren, so das Unternehmen, beispielsweise von einer betrieblichen Altersvorsorge, einer privaten Krankenzusatzversicherung oder Angeboten für Gesundheit und Fitness. Im Fokus von Hagedorn steht zudem die eigene Akademie zur fachlichen Aus- und Weiterbildung. Dort soll effizientes und praxisnahes Lernen in einem Umfeld ermöglicht werden, das die Persönlichkeit und die individuellen Potenziale jedes Einzelnen stärkt sowie die Fach- und Sozialkompetenz als Einheit fördert.

Dass Innovation bei Hagedorn keine leere Worthülse ist, zeigt beispielsweise die Entwicklung von Europas modernstem Baggersimulator. Wie in der Luft- und Raumfahrtausbildung können dort Maschinisten - und solche, die es werden wollen – ihre Fähigkeiten praxisnah mithilfe von Virtual Reality schulen. Hagedorn ermöglicht es den Mitarbeitenden außerdem, sich während der Arbeitszeiten in sozialen Projekten zu engagieren, was das Gemeinschaftsgefühl stärkt und den Mitarbeitenden ermöglicht, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

David Kleinemas, Auszubildender im zweiten Lehrjahr, sagt: "Ich habe mich für Hagedorn entschieden, weil das Unternehmen für Innovation und starke Teamarbeit steht." Er führt aus, dass ihn die spannenden Projekte und die Möglichkeit, direkt mit anzupacken, schon bei seiner Bewerbung von Hagedorn überzeugt hätten. Bei den 21 neuen Auszubildenden standen die ersten Tage ganz im Zeichen des Kennenlernens: Unternehmensbesichtigung, Teamaufgaben, Schulungen und ein Teamevent im Kletterpark sollten die Neuen schnell zusammenschweißen.