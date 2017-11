Malaga/Spanien . – Bis zu 45 % mehr Effizienz, 25 % Kraftstoffeinsparung und 15 % weniger Wartungskosten – Mit seiner neuen Generation von Hydraulikbaggern verspricht Caterpillar (Cat) seinen Kunden deutliche Leistungssteigerungen bei niedrigeren Betriebskosten. Doch was steckt hinter diesen Zahlen? Im Malaga Demonstration & Learning Center (MDLC) in Spanien konnte die internationale Fachpresse kürzlich einen ersten Blick auf die neuen Modelle werfen. Auf Einladung des deutschen Händlers Zeppelin fand sich auch die deutsche Fachpresse einmal mehr im sonnigen Spanien ein, wo der amerikanische Baumaschinen-Hersteller Cat sein Vorführ- und Schulungszentraum MDLC direkt an der Costa del Sol unterhält. Gleich drei Tage nahm sich das Unternehmen für seine diesjährige Neuvorstellung Zeit. Nicht ohne Grund; denn nicht in jedem Jahr gibt es gleich eine komplett neue Bagger-Generation zu sehen. Den Anfang machen drei Modelle in der 20-t-Klasse: der 320, der 323 und der 320 GC. Gleich zu Beginn fällt auf, dass sich Cat mit der neuen Hydraulikbagger-Generation vom gewohnten Buchstabensalat in der Nomenklatur seiner Modellbezeichnungen befreit hat. Statt A-, B-, C-, D- oder F-Serie gibt es nur noch Zahlen, die auf die Leistungsklassen der verschiedenen Maschinen hinweisen sowie in Einzelfällen – wie dem 320 GC – ein Kürzel, das auf Unterschiede in der technischen Ausstattung hinweist.



Diese Art der Simplifizierung ist nicht willkürlich, sondern vom Hersteller zum Konzept erhoben worden, erklärte Herwig Peschl, globaler Marketing Direktor bei Cat während der Präsentation der neuen Bagger. Reduziert worden sind nicht nur Buchstaben, sondern auch unnötige Komplexitäten in der technischen Konstruktion innerhalb der Produktreihe. Statt bspw. 28 Oberwagen, wie sie noch der F-Serie zugrunde lagen, soll es fortan nur noch zwölf geben. Ebenso wurde die Anzahl der verschiedenen Kabinentypen auf drei reduziert und die Zahl unterschiedlicher Luftfilter von 15 auf vier. Bemerkbar mache sich dies nicht nur in den Produktionskosten des Herstellers, sondern v. a. im Teilemanagement der Kunden und einem geringeren Trainingsaufwand für den Bediener, der sich beim Umstieg von einer auf die andere Maschine nun nicht mehr permanent umstellen müsse.



Vereinfacht wurde insbesondere auch die Wartung der neuen Modelle. Dank neuem Hydraulikfilter, neuen Luftfiltern und generell einer reduzierten Zahl der Filter ergeben sich laut Hersteller längere Wartungsintervalle (Hydraulikölfilter alle 3000 Std. und Luftfilter alle 1000 Std.) sowie ein insgesamt geringerer Wartungsaufwand.



Der eigentliche Clou liegt jedoch darin, dass sämtliche Modelle der neuen Serie nun mit einer komplett elektronischen Hydraulikvorsteuerung ausgestattet sind. Das erlaubt nicht nur zahlreiche Möglichkeiten, die Maschinen in ihrer Betriebsamkeit zu optimieren sowie flexibel auf verschiedene Anwendungen einzustellen, sondern auch die Integration diverser digitaler Features zur zusätzlichen Effizienzsteigerung (dazu später mehr). Darin liegt auch das wesentliche Unterscheidungsmerkmal des 320 GC zu seinen beiden Kollegen aus der 20-t-Klasse.



Der neue Cat 320 GC wurde für einfache bis mittelschwere Einsätze entwickelt und bietet laut Hersteller ein ausgewogenes Verhältnis von produktivitätssteigernden Funktionen bei reduziertem Kraftstoffverbrauch und geringeren Wartungskosten. Im Vergleich zum 320 und 323 stellt er eine Art "Low-Budget-Variante" dar, die bei geringerer technischer Komplexität eine hohe Zuverlässigkeit sowie eine hohe Leistung zu geringen Kosten pro Stunde ermöglichen soll.



Der neue Cat 320 möchte hingegen mit der integrierten, produktivitätssteigernden Cat-Connect-Technologie neue Maßstäbe hinsichtlich Effizienz setzen. Standardtechnologie in Kombination mit geringerem Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Wartungskosten führe zu einer kostengünstigen Produktion bei mittelschweren bis schweren Anwendungen, so der Hersteller. Der neue Cat 323 weist die ebenfalls serienmäßig integrierte Cat-Connect-Technologie sowie die größte Leistung und Hubkraft innerhalb der Produktpalette auf. Der Hersteller lobt auch hier den niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringere Wartungskosten.