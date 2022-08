Tobias Weishaupt, Geschäftsführer der Stephan Weishaupt Bau GmbH aus Augsburg erlebt, dass das Recycling-Potenzial der Steinwolle für seine Kunden wichtig wird: "In den letzten Jahren hat sich das Denken verändert." Foto: Deutsche Rockwool

"Wir freuen uns sehr über das offensichtliche Umdenken vor allem im Handwerk", erklärt Vertriebsdirektor Peter Peters. Steinwolle werde nicht länger als Abfall gesehen und systematisch für das Recycling gesammelt, um das Bauen insgesamt nachhaltiger zu machen.

Schon 2019 gehörte die Deutsche Rockwoll eigenen Angaben zufolge zu den größten Wiederverwertern von Dämmstoffen in Deutschland. Damals wurde vor allem vom Dachdeckerhandwerk Altmaterial aus Sanierungen zurückgeführt. 2020 und 2021 baute das Unternehmen seine Recycling-Kapazitäten deutlich aus. Im Werk Neuburg etwa wurde eine zusätzliche Recyclinganlage errichtet. Sprunghaft sei daraufhin in jüngerer Zeit die Menge des rückgeführten Baustellenverschnitts vor allem aus dem Maler- und Stuckateurhandwerk angestiegen, so Peters.

Kapazitäten "just-in-time" erweitert

Insofern habe die Deutsche Rockwool ihre Recycling-Kapazitäten "just-in-time" erweitert. "Das gibt uns die Möglichkeit, aus alter oder nicht benötigter Steinwolle neue, gleichwertige Dämmstoffe herzustellen. Für die meisten anderen Baustoffe ist ein solcher 'echter Kreislauf' noch nicht in Sicht."



Baustellenverschnitt und kleinere Mengen von Steinwolle werden in Big Bags gesammelt, die entweder – im Falle von größeren Baustellen – direkt mit der Steinwolle-Dämmung vom Hersteller mitgeliefert oder dem Handwerk vom Fachhandel bereitgestellt werden. "Etwa die Hälfte der Händler, die regelmäßig mit Rockwool arbeiten, haben inzwischen Big Bags gekauft, in denen ihre Kunden Baustellenverschnitt sammeln können", erklärt Peter Peters. Volle Big Bags würden bei Anlieferung von Dämmmaterial von den Spediteuren mitgenommen und durch leere ersetzt.

Systematisch habe die Deutsche Rockwool in den letzten Jahren daran gearbeitet, den eigenen Produktionsprozess auf die vermehrte Nutzung von Recyclingmaterial abzustimmen, erklärt Marketingdirektor Axel Stotz. 2021 habe das Unternehmen bereits 12.000 t rückgeführter Steinwolle zu neuen Dämmstoffen verarbeitet, 40 % mehr als im Vorjahr. Dies sei eine sehr erfreuliche Entwicklung, die die Deutsche Rockwool fortschreiben wolle. Generell eigne sich Steinwolle hervorragend für das Recycling. Ohne Qualitätsverlust könne Restmaterial zu hochwertiger neuer Dämmung verarbeitet werden.

Volle Big Bags werden bei Anlieferung von Dämmmaterial von den Spediteuren mitgenommen und durch leere ersetzt. 2021 hat die Deutsche Rockwool nach eigenen Angaben bereits 12.000 t rückgeführter Steinwolle verarbeitet. Foto: Deutsche Rockwool

Tobias Weishaupt, Geschäftsführer der Stephan Weishaupt Bau GmbH aus Augsburg erlebt, dass diese Eigenschaft der Steinwolle für immer mehr seiner Kunden wichtig wird: "In den letzten Jahren hat sich das Denken nicht nur bei Architekten, sondern auch bei Investoren verändert.



Wegen ihrer Diffusionsfähigkeit und Nichtbrennbarkeit wurde Steinwolle als Dämmstoff auf der Fassade vor allem bei erhöhten Anforderungen im Brandschutz und bei hochwertigen Neubauten nachgefragt. Aber jetzt geht es beim Bauen ja auch immer um die Frage: Wohin mit dem unvermeidlichen Abfall? Wenn wir dann vom 'Rockcycle'-Rücknahmeservice berichten, kommt das richtig gut an."



Aufgrund der teilweise enormen Mengen beim Austausch von Steinwolle, die Dachdecker im Zuge zum Beispiel einer Flachdachsanierung zu entsorgen haben, nutzen Unternehmer wie die Wierig GmbH nach eigenen Angaben schon seit vielen Jahren und regelmäßig das Angebot der Deutschen Rockwool, ausgebautes Material im Austausch gegen neu angelieferte Dämmstoffe zurückzugeben.

"Rockcycle" Rücknahmeservice entspricht Zeitgeist

Anfangs hätten vor allem die stetig steigenden Gebühren der Abfalldeponien dazu motiviert, mit dem Lieferanten zu entsorgen, inzwischen entspreche der "Rockcycle" Rücknahmeservice aber auch dem Zeitgeist, erklärt Niederlassungsleiter Matthias Weik: "In den Ausschreibungen großer Sanierungsprojekte findet sich ja heute auch der eindeutige Hinweis darauf, dass die Entsorgung der ausgebauten Baustoffe durch uns zu organisieren und mit anzubieten ist.

Für uns ist das kein Problem, weil wir wissen, wie und dass 'Rockcycle' funktioniert. Und wenn wir dann statt einer Entsorgung ein funktionierendes Recycling anbieten, führt das zu positiven Rückmeldungen von Planern und Auftraggebern gleichermaßen." Jeder ist somit aufgerufen, die Steinwolle zu sammeln und abzugeben.