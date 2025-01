Die PRO MAX soll eine maximale Spannkraft von 250 kg haben und sich aufgrund hoher, langanhaltender Haltekraft perfekt für den zuverlässigen Dauereinsatz mit hohen Lasten eignen. Foto: Wolfcraf

Die PRO MAX soll eine maximale Spannkraft von 250 kg haben und aufgrund hoher, langanhaltender Haltekraft sich perfekt für den zuverlässigen Dauereinsatz mit hohen Lasten eignen.

Bereits vor mehr als 30 Jahren habe wolfcraft eine erste Zwinge mit einer speziellen Einhand-Bedienung präsentiert. Diesen technologischen Vorsprung haben die wolfcraft Produktentwickler nach eigener Darstellung durch stetige Innovation ausgebaut. Die intelligente Pumpmechanik der neuen PRO MAX ermögliche es darum, nicht nur schrittweise kontrolliert zu spannen, sondern auch das sichere Öffnen mit nur einer Hand.

Über eine spezielle Lösevorrichtung mit Hebel lasse sich die Spannkraft mühelos, sicher und kontrolliert aufheben und die Spannbacken leichtgängig verschieben.

Durch ihr geringes Eigengewicht und die optimale Geometrie sei die Einhandzwinge PRO MAX intuitiv und selbst bei länger andauernden Serienarbeiten ermüdungsfrei bedienbar.

Das Profispannwerkzeug soll in fünf verschiedenen Versionen mit Spannweiten von 150 bis 915 mm angeboten werden und dabei viele clevere Funktionen beinhalten, plus optionales Zubehör.

Durch die praktische 2-in-1-Funktion ließen sich die Einhandzwingen ohne zusätzliches Werkzeug für Spreizanwendungen für Dehnbereiche von 220 bis 1175 mm umbauen. Die großen gummierten Spannflächen mit einer besonders großen Ausladung von 110 mm würden die Spannkraft so verteilen, dass Werkstücke bestmöglich geschont werden. Für den sicheren Halt beim Spannen von Rundmaterial sorge zudem eine Nut mit V-Profil.

wolfcraft will nach eigenen Worten höchste Qualität "Made in Europe" mit 10 Jahren Garantie auf das Produkt anbieten. Außerdem sei die speziell gehärtete Stahlschiene mit Knochenprofil und dem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ein höchst robustes Produkt und sehr langlebig. Zusätzlich sorge die spezielle Lochstruktur für extreme Belastbarkeit und Formstabilität.

wolfcraft sieht sich nach eigenen Anghaben als Mitbegründer der Heimwerker-Branche und als deutscher Hersteller und Lieferant von Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugzubehör fest am Markt etabliert. Das Familienunternehmen wurde 1949 in Remscheid gegründet. Seit 1965 befindet sich die zentrale Verwaltung und Logistik in Kempenich.

Von hier aus liefert der Hersteller rund 2500 Artikel aus den Themenfeldern Maschinen-, Werk- und Spanntische, Transportsysteme, Spannwerkzeuge, Holzverbindungen, Elektrowerkzeugzubehör, Handwerkzeuge sowie projektspezifische Komplettsortimente in die ganze Welt.