Neue Gewerbeabfallverordnung digital absichern

Köln (ABZ). – Die neue Gewerbeabfallverordnung ist in Kraft getreten. Damit kommen neue Verpflichtungen und Fragen auf Unternehmen zu. Helfen kann das Kölner Unternehmen Clover Sustainability Services, das heute sein neues webbasiertes Tool abfalldoku.de auf den Markt bringt. Unternehmen können mit diesem Tool kostenlos überprüfen, ob ihre Entsorgungsabläufe der neuen Verordnung entsprechen und die obligatorische Abfalldokumentation bequem digital erledigen.



Mit der neuen Verordnung soll das Recycling von gewerblich anfallenden Abfällen verbessert sowie die strickte Getrennterfassung sichergestellt werden. Das bedeutet für nahezu alle Betriebe: Sie müssen ihre Abfallentsorgung neu organisieren und erstmals auch dokumentieren.

Mit abfalldoku.de können Unternehmen nun online alle notwendigen Maßnahmen einleiten: Sie können kostenlos überprüfen, ob sie die neuen Anforderungen erfüllen und haben im Anschluss die Möglichkeit ihre Abfalldokumentation online zu erstellen sowie sich individuelle Beratung zur Verbesserung ihrer Recylingmaßnahmen einzuholen. Die Abfalldokumentation lässt sich dann auf Anforderung digital an die Behörden senden.



Stefan Munz, Geschäftsführer der Clover Sustainability Services sagt: „Von der neuen Gewerbeabfallordnung sind nahezu alle Betriebe in Deutschland betroffen. Mit abfalldoku.de bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, sich zu informieren, zu prüfen ob der Betrieb unter die neue Verordnung fällt und bei Bedarf ganz unkompliziert online die Dokumentation zu erstellen. So können die Unternehmen schnell ihre neuen Pflichten erfüllen und eventuelle Strafgelder, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, vermeiden.” Die Abfalldokumentation ist auf abfalldoku.de dabei denkbar einfach und unkompliziert. Anleitend wird erklärt, welche Eingaben und Uploads notwendig sind. Am Ende steht somit eine lückenlose Dokumentation. www.abfalldoku.de