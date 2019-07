Bischofshofen/Österreich) (ABZ). – Bei Radlader-Einsätzen mit vielen Lenkmanövern kann häufiges Kurbeln am Lenkrad über einen längeren Zeitraum zur Belastung werden. Aus diesem Grund hat Liebherr für seine Radlader-Modelle L 526 bis L 586 XPower eine neue Joysticklenkung entwickelt. Dieses modifizierte Lenksystem ist Herstellerangaben zufolge intuitiv bedienbar.



Ein Grund dafür sei, dass die Position des Joysticks stets dem jeweiligen Knickwinkel des Radladers entspreche. Gemeinsam mit der Kraftrückmeldung am Joystick setze die neue Lenkung damit Maßstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit und könne sich gegen Joysticklenkungen anderer Hersteller durchsetzen. Somit sei die Bedienung der Liebherr-Radlader mit neuer Joysticklenkung auch bei hohen Geschwindigkeiten und bei schwierigen Geländegegebenheiten sicher und komfortabel. Das neue Lenksystem stehe auf Kundenwunsch zur Verfügung. Es ermögliche dem Maschinenführer, komfortabel mit einer Hand zu lenken. Das sorge für ein entspannteres Arbeiten, denn kurze Bewegungen am ergonomisch geformten Joystick ersetzten das intensive Kurbeln am Lenkrad.



Dabei liege der linke Arm stets bequem auf der Armlehne. Auch beim Richtungswechsel bleibe die linke Hand am Joystick, denn ein Schalter am Bedienelement erlaube das Wechseln der Fahrtrichtung. In Kombination mit der neuen Joysticklenkung ist bei den Modellen L 566 XPower bis L 586 XPower die Fahrerkabine ohne Lenkrad und Lenksäule erhältlich. Die geräumige Kabine der XPower-Radlader bietet dem Maschinenführer in der lenkradlosen Ausführung noch mehr Platz und eine optimierte Sicht auf die Arbeitsausrüstung.