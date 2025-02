München (ABZ). – In Zeiten steigender Anforderungen an Effizienz, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zeigt die serielle Bauweise mit Betonfertigteilen eine zukunftsweisende Lösung.

Die neue Kampagne vorsprung-durch-vorfertigung.de soll die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Betonfertigteilen in serieller Bauweise darstellen. Foto: Märker Betonfertigteile

Die Fachgruppe Betonbauteile im Bayerischen Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e. V. (BIV) ist Initiator der Kampagne vorsprung-durch-vorfertigung.de, die sich an Bauherrinnen und Bauherren, Architektinnen und Architekten sowie Unternehmen, Entscheiderinnen und Entscheider auf allen Ebenen richtet und einen Blick auf die Zukunft des Bauens wirft.

Dabei werden sowohl Schlüsseltechnologien dargestellt, Einsatzmöglichkeiten von seriell gefertigten Betonfertigteilen aufgelistet als auch die Vorteile dieser Bauweise in ökologischer und ökonomischer Hinsicht aufgezeigt.

"Die Vorteile der seriellen Bauweise liegen auf der Hand und zeigen, dass Betonfertigteile einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung der Bauindustrie leisten können", so Michael Erhardt, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Betonbauteile (BDB). "Die Nachfrage nach effizienten, nachhaltigen und wirtschaftlichen Baukonzepten wächst – und Betonfertigteile können dabei eine tragende Rolle spielen."

Serielle Fertigungsprozesse können demnach vor allem im Bereich des Wohnungsbaus, der Infrastruktur und im Industrie- und Gewerbebau effizient angewandt werden. Gerade auf kommunaler Ebene im Wohnungsbau kann die Vorfertigung helfen, dringend benötigten Wohnraum schneller bereit- zustellen. Laut einer McKinsey-Studie aus dem Jahr 2019 können Bauvorhaben 20 bis 50 % schneller und bis zu 20 % günstiger umgesetzt werden, wenn vorgefertigte Bauteile zum Einsatz kommen. Im Bereich Infrastruktur sorgen sie für weniger und kürzere Störungen beziehungsweise Unterbrechungen auf der Baustelle und gewährleisten damit mehr Sicherheit, Planbarkeit sowie eine höhere Bauqualität. Auch im Gewerbebau profitieren Unternehmen von der schnellen und flexiblen Bauweise, die sich gut an individuelle Anforderungen anpassen lässt.

Betonfertigteile ermöglichen es, Bauprojekte mit hoher Präzision umzusetzen. Durch die Produktion in geschützten Werkshallen können Bauteile wetterunabhängig und unter optimalen Bedingungen gefertigt werden. Dies gewährleistet eine konstant hohe Qualität Zudem beschleunigt die Vorfertigung den Bauprozess erheblich und sorgt für kürzere Bauzeiten, was besonders in Zeiten des Fachkräftemangels eine wichtige Entlastung darstellt. Und nicht zuletzt könne der Materialeinsatz präzise gesteuert werden.