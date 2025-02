Zusammenarbeit aufbauen und plegen (v. l.):Bianca Keschmann, Bernd Stroißnigg und Ralf Gärtner. Foto: Partnerlift

Vor mehr als 20 Jahren startete Firmengründer Otto Stroißnigg mit einem WUMAG WT 260 und vielen Bedieneinsätzen in der Region. Mit dem Einstieg von Bernd Stroißnigg ins traditionsreiche Familienunternehmen wurde dann die weiter wachsende Vermietung der Gerätschaften ausgebaut und der Fuhrpark gezielt erweitert, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Inzwischen bedient das eingesessene Familienunternehmen mit den rund 90 Maschinen und einem eingespielten Team von Experten die vielen Kunden im österreichischen Bundesland Steiermark.

Netzwerk in Österreich auf- und ausbauen

"Im Laufe der ersten Gespräche kamen wir gemeinsam auf den Gedanken, das PartnerLift-Netzwerk in Österreich zusammen auf- und weiter auszubauen", erzählt Ralf Gärtner mit einem guten Gefühl von PartnerLift. "Denn die Angebote und Dienstleistungen, die wir unseren deutschen Partnern anbieten, sind auch für viele Vermieter in Österreich interessant. Ob gemeinsamer Einkauf, Untereinandervermietung oder Netzwerkveranstaltungen und Zeit zum Austausch untereinander – letztendlich profitiert jeder von der Mitgliedschaft."

"Nicht nur das wir farblich gut zusammenpassen, auch unsere schöne Idee für ein PartnerLift-Vermieternetzwerk in ganz Österreich passt einfach sehr gut zusammen", ergänzt Stroißnigg und blickt dabei auf seine ausgereiften und orangefarbenen Mietmaschinen. "Gemeinsam wollen wir die Vermieter in Österreich für unser Netzwerk gewinnen und unsere Idee des Netzwerks von kleinen und mittelständischen Vermietern in Österreich etablieren", ergänzt Ralf Gärtner. Und weiter: "Das Bernd Stroißnigg uns hierbei mit seinen zahlreichen gepflegten Kontakten unterstützt, freut uns natürlich über alle Maßen."

Anzahl der Akquisepartner steht noch nicht fest

Wie viele neue Partner in Österreich aber akquiriert werden sollen lässt Gärtner völlig offen: "Nicht die Anzahl der Unternehmen ist für uns entscheidend, sondern das Menschen zu uns passen und sich aktiv am Netzwerk beteiligen wollen."