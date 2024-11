Saterland (ABZ). – Man denkt eher an eine Rennmaschine als an Pflasterverlegung, wenn man die neue Optimas Pflasterverlegemaschine PaveJet S24 sieht. Das Design macht einen rasanten Eindruck, der laut Hersteller durch die mögliche Verlegeleistung von 1000 m² oder mehr am Tag bestätigt wird.

Die neue Optimas Pflasterverlegemaschine PaveJet S24 hat einen leistungsstarken Motor und ist mit nur 1980 mm Höhe für Tiefgaragen tauglich.

Neu ist auch der wassergekühlte Kubota-Motor mit 18,5 kW/25 PS bei 2300 U/min. Leise ist er, weil schallgedämmt. Mit diesen Eigenschaften kann die Optimas PaveJet S24 demnach ohne Probleme in Umweltzonen arbeiten.

Neu ist auch das 7-Zoll-Display, das die Bedienleiste ersetzt. Es ist die zentrale Informations- und Steuereinheit der Maschine. Mit ihm können drei Fahrmodi (Basis, Standard, Spezial) eingestellt werden. Auch der hydraulische Druck der Greifer ist einstellbar. Dadurch wird Kraftstoff gespart und das Material geschont. Fehler im System werden sofort angezeigt und zugeordnet. Wichtig auch, die Sicht nach draußen ist besser. Mit optionaler Rückfahrkamera gibt es zudem mehr Sicherheit.

Die Bauhöhe wurde reduziert. Mit 1980 mm Höhe kann man jetzt auch in Tiefgaragen arbeiten. Einfahrt, Ausfahrt und Arbeit ist also ohne Demontagen an der Maschine möglich. Die 2-Achs-Drehschemel-Lenkung in Verbindung mit dem endlos Greifer-Drehgetriebe machen die Optimas PaveJet S24 zu einer höchst beweglichen und flexibel nutzbaren Pflasterverlegemaschine.



Bereits auf der Nordbau wurde die erste Optimas Pflasterverlegemaschine PaveJet S24 gekauft. Hebib Djabiri (rechts) setzt sie für seinen Galabaubetrieb ein. Hier bei der Übergabe mit Günther Niestroj (Optimas GmbH) FotoS: Optimas

Das Arbeiten in einer Tiefgarage oder Abgreifen von Steinlagen aus 2,60 m Höhe sind für die Optimas PaveJet S24 problemlos möglich. Auch für den Fahrer in der Kabine wurden Verbesserungen konstruiert. Die Sicht auf das Arbeitsfeld ist durch den Wegfall der Bedienleiste besser, informiert das Unternehmen. Mit der optionalen Klimaanlage sind die Temperaturen auf ein angenehmes Maß regelbar. Das erhöht letztlich die Gesamtleistung des Fahrers. Ein neues Soundsystem mit Lautsprechern an der Rückwand und in Kopfhöhe, Radio, Bluetooth, Freisprecheinrichtung und Front-USB machen Kommunikation einfach. Und der Fahrer hat Platz und große Bewegungsfreiheit in der Kabine.

Konstruktion und Fertigung der Optimas PaveJet S24 sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet. Hohe Festigkeit haben Frontblende, Seitenteile und Motorhaube, die aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt sind. Antrieb, Hydraulik und Lenkung bestehen aus bewährter Optimas Technik.

Vorgestellt wurde die neue Pflasterverlegemaschine auf den Messen Nordbau und Galabau. Schon auf der Nordbau wurde die erste PaveJet S24 gekauft. Hebib Djabiri, Inhaber einer Straßen-, Garten- und Landschaftsbaufirma aus Hamburg, hat die Vorteile, die die Maschine seinem Unternehmen bringt, erkannt und sie ist bereits im Einsatz.