München (ABZ). – Wacker Neuson hat sowohl emissionsfreie Elektroradlader in der Zwei-Tonnen-Klasse, als auch Allrounder WL34 bis hin zur Zehn-Tonnen-Klasse eine breite Auswahl an Radladern. Seit April verfügbar sind das größte Modell WL110 sowie der Radlader WL34.

Radlader sind ein unverzichtbarer Bestandteil vieler Fuhrparks und für unterschiedlichste Einsatzgebiete wie beispielsweise im GaLaBau oder in Kommunen geeignet. Für sämtliche Anwendungsfälle hat Wacker Neuson mittlerweile 14 verschiedenen Radlader-Modellen von 2 bis 11 t Betriebsgewicht im Programm.

Der Radlader WL110 ist laut Wacker Neuson ideal für den schweren Materialumschlag geeignet. Dafür sorgt die Kombination aus einem starken Motor mit 156 PS und einer großen Hydraulikpumpe (180 l/min). Mit einer Kipplast von bis zu 7,7 t und einem Schaufelvolumen von 1,8 m3 könnten Unternehmen ihre Produktivität steigern, so das Unternehmen. Beispielsweise für den Materialumschlag im Hoch- und Tiefbau, in Kommunen oder Kieswerken, wo die Kiesbrecher mit großen Mengen an schwerem Kies beladen werden müssen, profitierten die Bediener von den höheren Zugkräften und Fahrgeschwindigkeiten der Maschine, die das innovative Getriebe ecospeedPRO, ein stufenlos hydrostatisches Schnellgang-Getriebe, ermöglicht. Der leistungsstarke Radlader WL110 ist zudem mit einem Knickgelenk und einer Pendelachse hinten ausgestattet, was ihn einerseits wendig und kompakt macht, andererseits eine optimale Traktion, beispielsweise im Kieswerk, gewährleistet.

Für eine noch sicherere und effizientere Arbeitsweise beim Materialtransport sorgt die große Kabine des WL110: Der Fahrer hat jederzeit eine gute Sicht auf das Anbaugerät und seine Umgebung, was zum einen das Arbeiten noch sicherer macht, zum anderen auch Zeit- und Kostenvorteile mit sich bringt. Außerdem bietet die ergonomische Komfortkabine dem Bediener viel Beinfreiheit, übersichtlich angeordnete Bedienelemente und einen bequemen Fahrersitz. Durch das digitale Sieben-Zoll-Display hat er die wichtigsten Informationen immer im Blick: Neben Standardanzeigen werden auch die aktiven Funktionen im Cockpit angezeigt, beispielsweise eingeschaltete Elektrofunktionen. Das Bedienelement "Jog Dial" ermöglicht dem Fahrer ein sehr feinfühliges und ressourcenschonendes Arbeiten. Bei Bedarf kann durch Jog Dial die Durchflussmenge des Hydrauliköls manuell eingestellt und auf dem Display nachvollzogen werden. Damit wird jedes Anbaugerät mit der individuell benötigten Menge an Hydrauliköl betrieben, was für eine gesteigerte Effizienz sorgt und die Anbaugeräte vor Überlastung schützt.

Mit dem neuen Modell des Radladers WL34 bietet Wacker Neuson eigenen Angaben zufolge einen noch leistungsfähigeren Allrounder, der sich für verschiedenste Transportarbeiten eignet. Mit dem Update der Maschine kann der Radlader noch produktiver eingesetzt werden: Durch die erhöhte Kipplast von bis zu 3 t ist der Radlader besonders stabil und macht damit das Arbeiten noch sicherer. Kunden profitierten von der erhöhten Performance bei gleichzeitig gewohnt kompakten Maßen, so der Hersteller:

Beispielsweise hat auch das neue Modell eine Durchfahrtshöhe von weniger als 2,2 m (mit niedrigem Fahrerschutzdach), was ihn ideal auch für Einsätze im Innenraum, in Hallen, Garagen, im Straßen- sowie Garten- und Landschaftsbau macht. Zusätzlich ist der Radlader serienmäßig mit einer geräumigen Komfortkabine ausgestattet, was für ermüdungsfreies Arbeiten sorgt. Zudem profitieren Unternehmen von einer kurzen und effizienten Wartung durch die praktisch angeordneten Service-Zugänge.