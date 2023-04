Gerüstplanende können in der Version 2023 von scaffmax jegliche Materialinformationen der Gerüsthersteller nach eigenen Belangen abändern. Zusätzlich ist eine Übermittlung der Daten an die Web-Applikation scaffmax INvest möglich. Abb.: Softtech

Gerüstplanende können in der Version 2023 von scaffmax jegliche Materialinformationen der Gerüsthersteller nach eigenen Belangen abändern. Neu ist, dass nicht nur Artikelnummer, Gewicht und die Einbauzeit, sondern erstmals genaue Artikelbezeichnungen individuell angepasst werden können. Zusätzlich ist eine Übermittlung der Daten an die Web-Applikation scaffmax INvest möglich.

Eine neue Zeitmanagement-Option unterstützt dabei, die genaue Netto-Planungszeit für die Gerüstplanung zu ermitteln. Hier addiert das IT-System Sitzungen, in denen an der Planung gearbeitet wurde. Damit haben die Softwareentwickler aus Neustadt an der Weinstraße einen Wunsch ihrer Großkunden umgesetzt. Ein solches Planungs-Zeitmanagement sei vor allem bei sehr großen Gerüsten hilfreich. Auch die Netto-Planungszeit lasse sich in der aktuellen Softwareversion direkt nach scaffmax INvest, der Online-Anwendung von scaffmax, transferieren.

Grundlegend optimiert wurde nach Angaben des Unternehmens im Weiteren die Auswertung von Zeichnungen, die nun noch komfortabler über scaffmax INvest erfolgt. scaffmax INvest stellt die Projekte besonders übersichtlich dar, versichert die Firma. So können Anwender Zeichnungen, einmal mit einem Projekt verbunden, wie gewohnt zum Teilen entweder nach MS Excel oder per E-Mail versenden. Gleichzeitig ist in der Web-Lösung eine Ausgabe in unterschiedlichen Layouts und Dateiformaten möglich. Das Einfärben von Materiallisten, etwa nach Längen von Gerüstteilen, kann Lagerarbeiter bei ihren Aufgaben unterstützen und für Transparenz sorgen.

Neu ist außerdem eine Sortierung von Materialien nach Wahl: Gerüstplaner können nach verschiedenen Bereichen unterscheiden: nach Gerüstsystemen, Wänden oder nach zuvor eigenständig in der Software erstellten Gruppierungen, sogenannten Sets.

Die neue Webanwendung, aus früheren Softwareversionen bekannt als scaffmax x NETZWERK, unterstützt neben der Auswertung auch die Kommunikation der Projektbeteiligten. Ab Version 2023 erhalten sämtliche planenden Wartungskunden, die mit der Software scaffmax arbeiten, einen kostenfreien Account für die Web-Applikation, verspricht der Hersteller. Enthalten sei außerdem ein kompaktes CRM-System für Kunden- und Partnerinformationen. Über die neue scaffmax-Version und scaffmax INvest können Interessierte sich auf der BAU vom 17. bis 22. April in München informieren – in Halle C5 am Gemeinschaftsstand 636 von buildingSMART.