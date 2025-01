Die Flex-Elektrowerkzeuge GmbH will mit den beiden neuen Schlagschraubern IW 1/2" 1500 18-EC und IW 3/4" 1600 18-EC leistungsstarke Allrounder auf den Markt bringen, die solide, stark und dennoch schwingungsarm sind. Sie sollen mit einer Schlagzahl von bis zu 2350 Schlägen pro Minute, robuster Bauweise und fortschrittlicher Ergonomie überzeugen.

Lücke schließen: Die Flex-Elektrowerkzeuge GmbH will mit den Schlagschraubern IW 1/2" 1500 18-EC und IW 3/4" 1600 18-EC eine Lücke im Markt der Schlagschrauber füllen. Im Markt sollen beide Produkte vor allem mit robuster Bauweise und fortschrittlicher Ergonomie punkten. Die neuen Werkzeuge warten auf mit einer Vielzahl technischer Raffinessen und sollen Handwerkern in ihrer täglichen Arbeit einen echten Mehrwert bieten. Angesprochen sind ganz besonders Handwerkprofis aus den Bereichen Karosseriebau, Automobilmechanik, Bauwesen, Holzbau, Metallbearbeitung, sowie Anlagen- und Hallenbau. Lesen Sie hierzu auch unseren Bericht "Leistungsstarke Allrounder . . ." auf Seite 15. Foto: Flex-Elektrowerkzeuge

Steinheim/Murr (ABZ). – Vor allem will Flex-Elektrowerkzeuge nach eigenem Bekunden mit dieser Technologie eine Lücke im Schlagschrauber-Segment schließen und mit starkem Drehmoment, Langlebigkeit und anwenderfreundlichen Features punkten.

Die neuen Schlagschrauber sollen sich an Handwerksprofis aus den Bereichen Karosseriebau, Automobilmechanik, Bauwesen, Holzbau, Metallbearbeitung sowie Anlagen- und Hallenbau richten und mit individuellen Vorteilen punkten – so zum Beispiel beim Tausch von Stoßdämpfern, bei Lkw-Kupplungen oder auch bei Arbeiten an Stabilisatoren, Bremssätteln oder Radnaben.

Beide Modelle sollen präzise Steuerungsmöglichkeiten bieten

Für die effiziente Bearbeitung von Radmuttern, Schrauben und Baugruppen sollen beide Modelle nicht nur Kraft mit hohem Drehmoment, sondern präzise Steuerungsmöglichkeiten und Langlebigkeit bieten.

Interessant dabei: Der Auto-Stopp-Modus soll dafür sorgen, dass Schrauben nicht überdreht werden – ideal also für kraftvolle, aber sensible Arbeiten an Fahrzeugen.

Die kompakte Bauform in Kombination mit der hohen Schlagkraft mache die Geräte zu praktischen und zuverlässigen Partnern für schwere Verschraubungen von Trägern, beim Anker-Setzen, Holzkonstruktionen und Montagearbeiten aller Art. Die extreme Haltbarkeit durch das Aluminium-Druckgussgehäuse der beiden neuen Schlagschrauber biete zudem gute Widerstandsfähigkeit für harte Einsatzbedingungen, etwa beim Verschrauben von Stahlträgern oder Maschinenkomponenten.

Die neuen FLEX Schlagschrauber sollen außerdem durch eine Vielzahl technischer Highlights überzeugen, die Handwerkern in der täglichen Arbeit echte Mehrwerte bieten können. So sorgt der 18 V 18-EC-Motor beispielsweise für eine längere Lebensdauer, höhere Effizienz und weniger Wartung. Der Schlagschrauber soll konstante Leistung auch bei anspruchsvollen Aufgaben liefern und sich dank Speed Command flexibel an wichtige Anwendungen anpassen.

Motor und Schlagwerk liegen in einem Druckgussgehäuse

Dies geschehe zum Beispiel über den Geschwindigkeitsschalter, der so sensibel konstruiert wurde, dass er dem Nutzer eine ideale Kontrolle der Geschwindigkeit ermögliche. Besonders hervorzuheben sei die innovative Bauweise der beiden neuen Schlagschrauber: Der Motor und das Schlagwerk seien in einem gemeinsamen Aluminium-Druckgussgehäuse untergebracht, was die Maschinen sehr widerstandsfähig gegen harte Stöße und widrige Umgebungsbedingungen mache.

Eine fünfstufige integrierte LED-Beleuchtung sorge zudem auch in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen für gute Sicht. Die neuen Modelle IW 1/2" 1500 18-EC und IW 3/4" 1600 18-EC sind Teil des hochwertigen FLEX 18 V Akku-Systems mit Therma-Tech-Technology, die für eine konstante Leistung und lange Betriebszeit sorgen soll.

Praktische Funktionen wie der abnehmbare Gürtelclip und die überaus praktische LED-Akku-Kapazitätsanzeige würden die Geräte besonders alltagstauglich machen, so das Unternehmen. Mit den IW 1/2" 1500 18-EC und IW 3/4" 1600 18-EC biete Flex-Elektrowerkzeuge äußerst robuste und sehr leistungsstarke Schlagschrauber an, die selbstverständlich alle modernen Handwerker nutzen können.