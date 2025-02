Detroit/USA (ABZ). – Die Detroit Rugged Flex Sicherheitsstiefel von Carhartt sind laut Hersteller gemacht für Arbeiter, die sich auf ihre Ausrüstung verlassen müssen, egal wie kalt, nass oder widrig die Bedingungen sind. Mit wasserabweisendem Leder und der atmungsaktiven Storm-Defender-Membran bleiben die Füße demnach trocken – ob bei strömendem Regen oder in knietiefem Schnee.

Mit wasserabweisendem Leder und der atmungsaktiven Storm-Defender-Membran bleiben die Füße laut Hersteller trocken. Foto: Carhartt

Die Vibram-Gummisohle bietet zuverlässigen Halt auf glatten, matschigen und vereisten Oberflächen. Für zusätzlichen Schutz sorgen die durchdringungssichere Textilplatte und die Fiberglas-Sicherheitszehenkappe, die auch schwersten Belastungen standhalten. Dank der Rugged Flex-Technologie und einer stoßdämpfenden Zwischensohle bleibt der Komfort auch bei langen, anstrengenden Arbeitstagen erhalten. Ob bei Minusgraden oder feuchtem Wetter – diese Stiefel sind dafür gemacht, Arbeiter sicher und bequem durch den Winter zu bringen.

Beide Modelle, Detroit Rugged Flex Waterproof S3 8 Inch Safety Boot und Detroit Rugged Flex S3 6 Inch Safety Boot, sind in den Farben Black und Dark Brown erhältlich und wurden speziell entwickelt, um den Bedürfnissen moderner Arbeiter gerecht zu werden. Die Kombination aus Robustheit, Komfort und einem ansprechenden Design macht die Detroit Rugged Flex Sicherheitsstiefel zur idealen Wahl für jede Herausforderung, ist der Hersteller überzeugt.

Carhartt ist eine Arbeitskleidungsmarke, die 1889 in Detroit, Michigan, USA, gegründet wurde. Seit mehr als 135 Jahren steht Carhartt für robuste Konstruktionen, innovative Designs, außergewöhnliche Qualitätsstandards, Langlebigkeit und Komfort, so der Hersteller. Carhartt produziert unter anderem für Beschäftigte in Baugewerbe und Maschinenbau, der Fertigung und im Transportwesen.