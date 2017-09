16.09.2017 - 09:30 Neue Steinwolle-Putzträgerplatte Maximale Flexibilität bei minimalem Aufwand

Simmbach am Inn (ABZ). – Knauf Insulation bietet als einer der führenden Dämmstoff-Hersteller mit FKD-MAX ab sofort eine innovative Steinwolle-Putzträgerplatte für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) an. Mit nur einem Produkt können damit sämtliche Fassadenbereiche jeglicher Höhe und in allen Windzonen gedämmt werden. Gleichzeitig werden mit FKD MAX deutlich weniger Dübel pro...