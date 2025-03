Frankfurt am Main (ABZ). – Die Ergebnisse der Studie RICS Global Construction Monitor (GCM) für das vierte Quartal 2024 zeigen, dass die Dynamik zum Jahresende wieder leicht zunimmt und die Arbeitsauslastung in allen Sektoren mehr oder weniger stark ansteigt.

Darüber hinaus bleiben die Aussichten für die kommenden zwölf Monate in vielen Teilen der Welt allgemein positiv, auch wenn einige Länder weiterhin ein vorsichtigeres Zukunftsbild zeichnen.

Auf globaler Ebene verzeichnete der Gesamtindex CSI (Construction Sentiment Index) im vierten Quartal einen Wert von + 17, gegenüber + 8 in der letzten Erhebung.

Dies sei der höchste Wert seit Anfang 2022. Angeführt wird die Verbesserung von Nord- und Südamerika, wo der CSI im vierten Quartal bei + 35 gelegen habe, was einen bemerkenswerten Anstieg gegenüber dem letzten Wert von + 18 bedeute.

Daneben zeigten der Mittlere Osten und Asien weiterhin eine starke Gesamtstimmung, die mit dem Feedback der letzten Jahre weitgehend übereinstimme (der CSI für Q4 lag bei + 29). Im Gegensatz dazu bleibe das Bild in Europa insgesamt verhaltener, auch wenn der CSI für das vierte Quartal mit + 6 zumindest leicht im positiven Bereich liegt. Interessanterweise gab es in der Asien-/Pazifik-Region im vierten Quartal Anzeichen für eine Erholung, was sich in einem Anstieg des CSI von –2 auf + 11 niedergeschlagen habe.

Eine Aufschlüsselung der Ergebnisse auf Länderebene zeigt laut den Autoren, dass die Ergebnisse in China deutlich weniger negativ ausfielen. Obwohl der chinesische CSI im globalen Kontext immer noch relativ schwach ist, ging er von –33 beim letzten Mal auf –13 zurück. Allerdings war diese weniger negative Einschätzung nur auf dem chinesischen Festland zu beobachten, während in Hongkong keine derartige Verbesserung eintrat. In anderen Teilen der APAC-Region weisen Indien, Malaysia, Singapur und Malaysia weiterhin positive CSI-Werte auf.

Auf dem amerikanischen Kontinent verzeichneten die USA im vierten Quartal einen starken Anstieg des CSI-Wertes von + 19 auf + 40. Quartal. Dies sei auf eine Zunahme der Arbeitsauslastung zurückzuführen, wobei insbesondere die Infrastruktur eine starke Zunahme der Dynamik verzeichnete.

Auch die Ergebnisse für Kanada sind über alle Sektoren meist positiv, obwohl sie im Gegensatz zu den USA nicht auf eine gesamte Belebung des Marktes hindeuten.