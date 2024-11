Die ersten Vertreter der neuen Bagger-Generation von Volvo CE, die auch als Hybrid zur Wahl stehen, sind die Modelle EC400 und EC500.

München (ABZ). – Für die kürzlich vorgestellte neue Baggergeneration von Volvo CE folgen nun auch die ersten Modelle mit Hybridoption. Mit der laut Hersteller einzigartigen, seit vielen Jahren bewährten Zusatzausstattung lassen sich demnach auf einfache Weise bis zu 15 % Kraftstoff und CO2-Emissionen einsparen. Gleichzeitig erhöht sich die Energieeffizient um 17 %. Dies sei perfekte Kombination, um die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schonen.

Die ersten Vertreter der neuen Generation, die auch als Hybrid zur Wahl stehen, sind die Modelle EC400 und EC500. Das dynamische 40- und 50-Tonnen-Duo repräsentiert nicht nur die Zukunft des Baggerdesigns, sondern auch die neue Spitze im Hybrid-Portfolio von Volvo – und reiht sich damit in die vorherige Generation der erfolgreichen EC380E Hybrid, EC350E EC380E Hybrid, EC350E Hybrid, EC300E Hybrid und EC250E Hybrid ein, informiert der Hersteller

Energie aus dem Ausleger

Charakteristisch für die Hydraulik-Hybrid-Technik von Volvo CE ist die Gewinnung "kostenloser" Energie aus der Absenkbewegung des Baggerauslegers. Mit den kräftigen und regelmäßigen Absenkbewegungen wird ein Hydrospeicher mit Druck beaufschlagt, der mit dieser Energie bedarfsgerecht den Hydraulik-Hilfsmotor zur Unterstützung des Motorsystems antreibt.

Laut Volvo CE ist es eine intelligente und doch einfache sowie wartungsfreundliche Lösung, die nur aus wenigen zusätzlichen Komponenten besteht. Dabei bieten die Hybrid-Varianten generell das gleiche Maß an Steuerbarkeit und Leistung wie die konventionellen Modelle – einschließlich der Möglichkeit, parallel im ECO- und Hybrid-Modus zu arbeiten.

Otmar Kirsch, Produktmanager Bagger bei Volvo CE: "Wir sind ehrgeizig auf unserem Weg der Transformation und wollen unser Angebot kontinuierlich weiterentwickeln, um jedem einzelnen Kunden bestmögliche Zuverlässigkeit und Leistung anzubieten. Die Erweiterung unserer Hybrid-Baureihe um die neue Baggergeneration ist die Verschmelzung unserer fortschrittlichsten Hybrid-Technologie mit einem neuen und modernen Design, das unsere Kunden in die Zukunft führt."

Weniger Schläuche

Die Bagger der neuen Generation verschieben nach Herstellerangaben bereits die Grenzen der Produktivität und der Gesamtbetriebskosten dank eines geräumigeren und ergonomischeren Designkonzepts, einer verbesserten Fahrerumgebung und einer verbesserten Mensch-Maschine-Schnittstelle. Zusammen mit der Hybridtechnik erhalten Kunden demnach eine robuste Lösung, um die Herausforderungen von heute und morgen mit einem nachhaltigeren Betrieb zu meistern.

Darüber hinaus benötige das neue elektrohydraulische System weniger Schläuche, wodurch der Bedarf an Kupplungen reduziert, der Wartungsaufwand und die Kosten minimiert und gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöht werden sollen. Die Kompatibilität mit Engcon-Rototilt- und Steelwrist-Tiltrotatoren biete die nötige Flexibilität für jede Bauaufgabe. Und in Kombination mit den intelligenten Lösungen von Volvo – wie Volvo Active Control und Dig Assist mit On-Board-Wiegesystem – erhalten die Kunden ein unschlagbares Paket zur Steigerung der Präzision und Produktivität ihrer Bagger, so der Hersteller.