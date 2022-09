Prokurist Fabio (l.) und Geschäftsführer Nino Hoch (r.) besiegeln mit Digando-Geschäftsführer Alexander Höss die neue Zusammenarbeit. Foto: Digando

Dadurch wird das Angebot von Digando.com um 17 weitere Mietstationen für Baumaschinen in Deutschland vergrößert. Der digitale Marktplatz entwickelt sich demnach mehr zum One-Stop-Shop für Baufirmen, die mit wenigen Klicks in Echtzeit Baustellen-Equipment mieten.



Mit der Hoch Baumaschinen GmbH gewinnt Digando nach eigenem Bekunden einen der führenden Baumaschinenvermieter in Süddeutschland, mit drei Standorten in Baden-Württemberg. Mit der Kohrmann Baumaschinen GmbH stehen den Mietkunden weitere 14 Standorte zur Verfügung.

Die Hoch Unternehmensgruppe bestehend auch der Hoch Baumaschinen GmbH, der Hoch Hydraulik GmbH, der Kohrmann Baumaschinen GmbH und baumashop24 beschäftigt insgesamt 250 Mitarbeiter.

Moderne Baumaschinen mit neuesten Maschinen-Steuerungstechniken sind eine der wichtigsten Bestandteile des modernen Erdbaus.

Das Leistungsspektrum und die Lösungen von Hoch und Kohrmann seien einzigartig: Beide Unternehmen verstehen sich eigenen Angaben zufolge als innovative Full-Service-Dienstleister, die ihre Kunden mit modernster Technik und individuellen Mietlösungen unterstützen. Das Mietprogramm umfasst demnach neben den neuesten Baumaschinen auch ein großes Sortiment an Anbaugeräten. Zusätzlich bieten beide Unternehmen ein umfangreiches Programm an elektrisch angetriebenen Baumaschinen an – vom Akkustampfer bis hin zum Elektro-Radlader.

Ab sofort vermieten Och und Kohrmann Baumaschinen über den B2B-Online-Marktplatz Digando.com an Bauunternehmen. "Damit sind zwei weiter führende Vermiet- und Baulogistikdienstleister auf unserem digitalen Marktplatz präsent", freut sich Digando-Geschäftsführer Alexander Höss.

Mieter bekommen bei Digando nach Unternehmensangaben neben technischen Details, Zubehör und Konfigurationsmöglichkeiten auch die Verfügbarkeit in Echtzeit angezeigt. So könne mit wenigen Klicks eine Buchung durchgeführt werden, unabhängig von Zeit und Ort. Bei Mietbeginn kann die Maschine an einer der über 100 Mietstationen abgeholt oder wahlweise zugestellt werden.

Digando startete 2019. Mittlerweile stehen über 10.000 Bagger, Anbaugeräte, Lader, Verdichter, Anhänger, Siebanlagen und Container an einer Vielzahl von Mietstationen in Österreich und Deutschland bereit.