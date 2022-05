iTWO civil 2022 ermöglicht eine schnellere Darstellung von Rasterbildern. Screenshot: RIB Software

Das neue Oberflächendesign wurde erneut an gängige Microsoft-Produkte, wie etwa Office, angepasst. Erstmals gibt es im Menü eine individuelle Funktionsleiste, die Anwender nach ihren eigenen Aufgabenschwerpunkten selbst gestalten können.

BIM-Verantwortlichen können die Attributierung oder Mengenberechnung mit iTWO civil 2022 vordefinieren. Ein Import nicht-grafischer Zusatzinformationen aus externen Projektdaten ist ebenfalls möglich. Neu sind außerdem Attributgruppen mit konkreten Spezifikationen für Konstruktionen und sogar Querprofile. Diese lassen sich zudem als Standard festlegen und anschließend im IFC- oder CPIXML-Format wieder ausgeben. Das hat laut Hersteller mehrere Vorteile: Solche Vorgaben erleichtern die tägliche Arbeit am Entwurf, reduzieren Fehler und sorgen so für Sicherheit in der Projektbearbeitung. Der Arbeitsaufwand ist ebenfalls geringer, da nicht mehr jeder Anwender alles zur gesamten Baumaßnahme wissen muss, sondern vieles automatisch im Hintergrund passiert.

Die neue dynamische Mengenberechnung passt die Mengenliste in iTWO civil automatisch an, wenn neue Informationen hinzugefügt oder entfernt werden. Dies gilt für jede Projektphase bis hin zum Leistungsverzeichnis. Auch hier helfen eindeutige Definitionen dabei, dass Fehler bei Projektänderungen gar nicht erst entstehen. Mengenlisten werden vom System im Hintergrund vollautomatisch angepasst und ebnen so den Weg für eine sichere Abrechnung.

Zugriff auf neue Dienste und Datenbanken

Shape-Daten mit sämtlichen Attributen für Punkte, Linien und Flächen aus der ESRI-Welt lassen sich jetzt mit iTWO civil als vektorielle Geodaten übernehmen. Dafür sorgt ein neues Interface. Neu ist außerdem der Zugriff über iTWO civil auf kostenpflichtige WMS-Dienste (WebMapService).

Dabei werden Passwörter automatisch und verschlüsselt in der benutzerbezogenen Registrierung abgelegt. Andere Nutzer können somit nicht unberechtigt auf diese Bezahldienste zugreifen. Die neue Softwareversion von iTWO civil ermöglicht laut RIB Software eine schnellere Darstellung von Rasterbildern – etwa aus Drohnenbefliegungen oder von WMS-Diensten. Gleichzeitig sorgt die neue Technologie dafür, dass der Arbeitsspeicher weniger belastet wird. Insgesamt konnte die Bearbeitungsgeschwindigkeit mit der RIB-Softwarelösung um mehr als das Zehnfache beschleunigt werden.

Ein weiteres Plus für ein schnelleres Arbeiten: Der Aufbau von CAD-Oberflächen kann nun, wann immer gewünscht, abgebrochen werden, um noch Änderungen vorzunehmen.

Protokolle, die mit einem MTS-Anbauverdichter mit EVA-Funktion der MTS Schrode AG erstellt wurden, lassen sich jetzt vollständig georeferenziert und mit allen relevanten As-Built-Informationen, wie zum Beispiel Datum, Gewerk, Soll- und Ist-Auflast nach iTWO civil übernehmen.

Neuerungen für die BIM-Projektbearbeitung

Um die Arbeit mit BIM-Modellen zu optimieren, ermöglicht iTWO civil das Arbeiten mit Volumenkörpern aus Mengen zwischen Horizonten oder Querprofilen. Diese Volumenkörper lassen sich auch in Kontrollschnitten darstellen.

Die neue Lösung iTWO civil 2022 zählt gemeinsam mit der neuen Version 2022 von iTWO zu den Produkten, die das Unternehmen auf der DigitalBAU in Köln vom 31. Mai bis zu 2. Juni präsentieren wird.

