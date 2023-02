Hannover (ABZ). – Auf Basis der Unternehmensstrategie GRIP 2030 und im Einklang mit der New Sales Strategie des Konzerns hat auch der Vertrieb von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) seine Strategie neu ausgerichtet, teilen die Verantwortlichen mit.

Karl-Heinz Krautwald Foto: VWN

Der Kunde rückt demnach noch konsequenter in den Mittelpunkt eines nahtlosen Produkt-Service-Ökosystems. Nach diesem Leitbild habe sich der Vertrieb Deutschland bei VWN jetzt neu aufgestellt und zwei Bereiche geschaffen, die die Vertriebskompetenz und den Kundenfokus zukünftig bündeln.



"Im Fokus steht die absolute Kundenorientierung", so Marketing- und Vertriebsvorstand Lars Krause. "Unsere Produkte und Services verschmelzen zu einem nahtlosen Kundenerlebnis: Um erfolgreich zu sein, müssen wir bei VWN die Kundenorientierung nicht nur über alle Kontaktpunkte und Kanäle hinweg sicherstellen, sondern auch über den gesamten Zyklus von der Kundengewinnung über die Nutzung unserer digitalen Dienste bis zum Kundenerlebnis im Aftersales."

Die Verkaufsaktivitäten aus den Regionen und aus dem Vertrieb an Sonderabnehmer, Groß- und Direktkunden werden im neuen Bereich "Verkauf Neuwagen" unter der Leitung von Thomas Schulz gebündelt. So sollen schlankere Strukturen und Synergien in der Abwicklung von Kundenaufträgen und der Steuerung der einzelnen Vertriebskanäle entstehen.





Thomas Schulz Foto: VWN

Thomas Schulz berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Mathias Busse, Leiter Vertrieb Deutschland bei VWN.

Thomas Schulz betont dabei: "Wir heben Synergien und verschlanken die Entscheidungswege. Wir orientieren uns noch stärker an den Kundinnen und Kunden – ganz egal, über welchen Kanal wir sie bedienen. Das Fundament der Zusammenarbeit für den deutschen Handel bleibt."

Karl-Heinz Krautwald verantwortet den neu geschaffenen Bereich "Kunden Management Deutschland", der alle Kunden- und Handels-Touchpoints vereinen soll.

Hierzu zählen die Anforderungen des deutschen Marktes im Zuge der Elektrifizierungsstrategie der VWN Flotte, die Nutzung digitaler Produkte für Kunden und die Integration in vorhandene Services.

Darüber hinaus ist Krautwald verantwortlich für das Handelsmarketing sowie das KundenCenter in Hannover. Besonders freut sich Karl-Heinz Krautwald auf die Integration der VWN Oldtimer im "Kunden Management Deutschland": "VWN Oldtimer wird mit seinen tollen Fahrzeugen und der großen Event-Kompetenz rund um den Bulli enorm zur stärkeren Kundenbindung beitragen. Mit unserer Bulli-Historie haben wir ein unglaubliches Pfund, das wir zukünftig deutlich stärker auch für den Handel nutzen wollen."