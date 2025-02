Dobris/Tschechische Republik (ABZ). – Bobcat erweitert sein Angebot an Schneeräumlösungen. Mit der nach Unternehmensangaben umfassendsten Produktreihe am Markt bietet das Unternehmen jetzt eine Auswahl, die von Kompakttraktoren über Kompakt-Radlader, Kompaktlader, Raupenlader bis hin zu Teleskopmaschinen reicht.

Der L95 Kompakt-Radlader ausgerüstet mit einer Schneefräse. Foto: Doosan Bobcat

Kombiniert wird diese Vielfalt an Trägermaschinen mit einer breiten Palette an Anbaugeräten, darunter Schneefräsen, Schwenkbesen, Scraper, Salz- und Sandstreuer sowie verschiedene V-Schneeräumschilde, Schneeräumschilde und Schneepflüge. Diese erweiterte Produktreihe ist speziell für den Winterdienst entwickelt und deckt sämtliche Einsätze ab: von der Schneeräumung auf Stadt- und Landstraßen bis hin zu Gehwegen, Parkplätzen und weiteren Einsatzorten. Mit optionalen Stahlketten, die über die Reifen der Kompakttraktoren und Radlader gezogen werden können, bietet Bobcat zudem eine Lösung für schwierige Winterbedingungen, um optimale Traktion auf Schnee und Eis zu gewährleisten. Die Winterdienstlösungen von Bobcat stehen laut Hersteller für maximale Effizienz und Robustheit, abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen der Bobcat-Maschinen. Ergänzt wird das Angebot durch einen erstklassigen Kundendienst und eine 12-monatige Gewährleistung auf jedes Anbaugerät. Damit richtet sich Bobcat an Kommunen, Winterdienstanbieter und Unternehmen, die eine zuverlässige, leistungsstarke Lösung für die kommende Schneesaison suchen. Bobcat bietet noch mehr Lösungen zur Schneeräumung.

Bobcat bietet nun drei Plattformen für Kompakttraktoren an – die Plattformen 1000, 2000 und 4000 – mit neun Modellen von 25 bis 58 PS. Diese sind darauf ausgelegt, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden in Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zu erfüllen. Die Bobcat-Kompakttraktoren wurden entwickelt, um die Produktivität, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit zu steigern. Dank ihrer robusten Konstruktion, dem reibungslosen Betrieb, der flexiblen Konfiguration und der vollen Kompatibilität mit einer großen Auswahl an Anbaugeräten kann mit diesen Maschinen in jedem Anwendungsbereich die Arbeit effizient erledigt werden.

Bobcat-Schneefräsen sind leistungsstarke Schneeräummaschinen, die mit maximaler Effizienz Schnee von Einfahrten, Parkplätzen, Gehwegen und Straßen räumen. Die Schneefräse-Anbaugeräte verfügen über einen neuen und extrem robusten Auswerfer, der über einen Direktantrieb mit Kette und Ritzel in praktisch jede Richtung gedreht werden kann, um den Schnee bis zu 12 m auch an schwer erreichbare Stellen zu blasen. Die Schneefräsenpalette wurde außerdem um neue Modelle erweitert, um die Vorteile der schnelleren Fahrgeschwindigkeiten, der höheren Produktivität und der ausgezeichneten Sichtverhältnisse der Bobcat-Kompaktradlader voll auszunutzen. Bobcat-Drei-Punkt-Heck-Schneefräsen sind perfekt geeignet, um Schnee von Einfahrten und Parkplätzen aus Beton oder Kies zu entfernen. Diese Schneefräsen werden über die Heckzapfwelle und die Drei-Punkt-Aufhängung des Kompakttraktors betrieben. Sie sind leistungsstark, produktiv und benutzerfreundlich.

Es gibt vier Größen von Bobcat-Schwenkbesen-Anbaugeräte mit Breiten von 132 cm bis 213 cm, die dafür ausgelegt sind, leichten Schnee, Schmutz, getrockneten Schlamm und andere Ablagerungen schnell und effizient wegzukehren. Das Schwenkbesen-Anbaugerät kann auf der rechten Seite bündig an Bordsteinkanten oder Mauern kehren. Dank der reversiblen Rotation kann der Bediener mit der Steuerung des Laders auf Tastendruck mühelos Schnee von Garagentoren, Dachrinnen und anderen Hindernissen wegkehren.

Das Bobcat Scraper-Anbaugerät, das mit Durchmessern von 46 cm oder 56 cm erhältlich ist, ist hocheffizient bei der Beseitigung von festgefahrenem Schnee und Eis und bietet eine umweltfreundliche Alternative zum Einsatz von Chemikalien oder Salz, und hinterlässt eine glatte Oberfläche zum Begehen oder Befahren.

Der hydraulische Salz- und Sandstreuer ist ideal zum Streuen bei beengten Platzverhältnissen, zum Beispiel auf Parkplätzen oder in Fußgängerzonen, wo große Maschinen nicht verwendet werden können. Dieses Anbaugerät hat ein großzügiges Fassungsvermögen des Einfülltrichters von 330 l. Der Trichter kann als Schaufel verwendet werden, so dass der Streuer von einem Haufen aus befüllt werden kann. Der Bobcat-V-Schneeräumschild ist ein vielseitig einsetzbares, hydraulisch betriebenes Anbaugerät und bietet fünf verschiedene Schildstellungen für besonders schnelles Schneeräumen. Der Schneeräumschild verfügt über eine dynamische Tastendrucksteuerung und lässt sich um 30° nach rechts oder links schwenken, um den Schnee wahlweise nach links oder rechts wegzuschieben, eine gerade beziehungsweise U-Stellung zum Schieben großer Schneemengen und die V-Stellung zum Durchpflügen von Tiefschnee beliebiger Höhe.

Der Bobcat-Schneeräumschild, der in sieben Breiten von 152 bis 274 cm erhältlich ist, wurde für die schnelle Beseitigung von leichtem oder mäßigem Schnee auf Gehwegen und Einfahrten entwickelt.