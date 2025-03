Boppard (ABZ). – Der Walzenzug der Bezeichnung BW 177 BVO-5 PL erweitert nun das Maschinenportfolio von Bomag. Die leistungsstarke und vielseitige Maschine eignet sich laut Hersteller für vielfältige Anwendungen auf kleineren und mittleren Baustellen für die Bodenverdichtung. Durch die Verdichtung mit Oszillationstechnik eigne sich die Neuheit bestens für Arbeiten auf schwierigem Untergrund oder bei sensiblen Verdichtungsarbeiten, beispielsweise in Gebäudenähe.

Das Modell BW 177 BVO-5 PL zeichnet sich nach Angaben von Bomag durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus. Mit drei einstellbaren Verdichtungsmodi – Oszillation, kleine Amplitude und große Amplitude – ist die Maschine für unterschiedliche Baustellenanforderungen gerüstet. Während die große Amplitude eine effiziente Tiefenverdichtung ermöglicht und Schichtdicken von bis zu 50 cm auf Kies und Sand sowie 40 cm auf Mischböden bewältigt, sorgt der Oszillationsmodus für sanfte, aber genaue Verdichtung in sensiblen Bereichen. Damit sei der BW 177 BVO-5 PL nicht nur für den klassischen Erdbau, sondern auch für Arbeiten über Rohrleitungen oder in der Nähe von Gebäuden geeignet.

Die Bedienung des BW 177 BVO-5 PL ist besonders benutzerfreundlich gestaltet, versichert Bomag. Über einen Drehschalter kann der Maschinenführer zwischen den Verdichtungsmodi wechseln und die Leistung der Maschine an die jeweilige Baustellensituation anpassen. Diese intuitive Bedienung ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten, ohne dass der Fahrer komplexe Einstellungen vornehmen muss. Auch bei längeren Einsätzen bleibt der Bedienkomfort durch die ergonomisch gestaltete Kabine erhalten, die für ein ermüdungsfreies Arbeiten sorgt und dem Maschinenführer eine gute Übersicht über das Arbeitsumfeld bietet.

Die im BW 177 BVO-5 PL integrierte ECOMODE-Technologie sorgt für eine intelligente Drehzahlregelung, die den Kraftstoffverbrauch um bis zu 30 % reduziert und gleichzeitig die Geräuschemissionen senkt, erläutert der Hersteller. Ergänzend dazu bietet Bomag das optionale ECOSTOP-System an, das den Kraftstoffverbrauch und den Verschleiß weiter minimiert. Diese fortschrittliche Motorentechnik trägt dazu bei, die Betriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren, ohne dass dabei die Leistung der Maschine beeinträchtigt wird.

Durch die Doppelpumpentechnologie erreicht die Maschine eine Steigfähigkeit von bis zu 60 %, sowohl vorwärts als auch rückwärts, und gewährleistet dabei nach Angaben des Unternehmens stets beste Traktion. Dies mache den Walzenzug auch in steilem Gelände und auf schwierigem Untergrund zu einem zuverlässigen und leistungsstarken Arbeitsgerät.

Der Maschinentyp BW 177 BVO-5 PL sei zudem sehr wartungsfreundlich konzipiert. Bomag verfolgt mit dem Konzept "Easy Service" nach eigener Aussage das Ziel, Wartungspunkte zu minimieren und notwendige Wartungsarbeiten so einfach wie möglich zu gestalten. So kommt der Walzenzug beispielsweise ohne Abschmierpunkte aus, und alle wichtigen Komponenten wie Ölstab, Filter und Einfüllstellen sind bequem vom Boden aus zugänglich. Auch die Gummipuffer an der Bandage können ohne Demontage von Rahmenteilen ausgetauscht werden.