31.08.2017 - 15:21 Neuer Basic-Kompressor Universeller Begleiter auf der Baustelle

Nürtingen (ABZ). – Metabo erweitert mit dem neuen Modell 280-50 W OF die Produktpalette der Basic-Kompressoren. Mit einer Füllleistung von 140 l/min ist es das stärkste Gerät der Baureihe. Der neue Basic-Kompressor 280-50 W OF erweitert das umfassende Druckluft-Sortiment von Metabo um ein stärkeres, ölfreies Gerät, das sich optimal für den Einsatz in der Werkstatt und auf der...