WAKRA DICORONA 264 beim Schneiden von Anschlussfugen bei Glasfaser-Kabelgräben. Foto: Wakra

In einer Siedlung im hessischen Main-Taunus-Kreis wurden unter anderem zur Installation von Glasfaserkabeln Gräben hergestellt. Nachdem die Arbeiten an den Leitungen abgeschlossen waren, erneuerte man den Straßenoberbau inklusive Asphaltierung. In diesem Fall wurden Fugen zwischen neuem und altem Asphalt angeordnet, die geschnitten und vergossen werden mussten.

Die neue D264 eignete sich laut Hersteller aufgrund ihres leichten Gewichtes und Vielseitigkeit gut für diese Arbeiten. Sie ist mit dem Wakra-Trockenschnitt-Verfahren ausgestattet. Die integrierte Staubabsaugung wird direkt vom Motor angetrieben und bringt dem Hersteller zufolge somit den nötigen Unterdruck für saubere Schnitte, die jeweils ohne größeren Mehraufwand weiterverarbeitet werden können. Der konsequente Einsatz des Trockenschnitts soll den Gebrauch von Kühlwasser für die Diamantscheibe vermeiden und folglich keine Schneidschlämme erzeugen, die jeweils teuer beseitigt werden müssen und die Bauabwicklung verlängern.

Die D264 lässt sich dem Unternehmen zufolge für diverse Aufgaben einsetzen: beispüielsweise zum Schneiden von Fugen im Asphalt, da je nach gewünschter Fugenbreite unterschiedliche Stärken von Diamantscheiben montiert werden können. Weiter verfügt die Maschine über die bewährte Schrägschnitt-Funktion, wodurch wandbündige Fugen geschnitten werden, ohne dass ein technisch bedingter Reststreifen (beim herkömmlichen Verfahren) überstehen bleibt.

Während in der Fugentechnik mehrheitlich mit Diamantscheiben von einem Durchmesser von 350 mm gearbeitet wird, verfügt die D264 zudem über die Möglichkeit, eine Diamantscheibe mit einem Durchmesser von 450 mm zu montieren. Dabei erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von bis zu circa 150 mm. Es können somit im Trockenschnitt-Verfahren Trennschnitte im Asphalt ausgeführt werden. Mit wenigen Handgriffen soll die Maschine für den jeweiligen Einsatz umgerüstet sein. Die D264 verfügt über einen elektrischen Fahrantrieb, der mittels Kraftübertragung über eine Kette einen guten Wirkungsgrad erzielt. Die Fahrgeschwindigkeit kann über einen Drehschalter fein reguliert werden.

Die Bedienung soll generell sehr einfach gehalten werden: Der Gashebel liegt bequem am Bedienpult. Über zwei Drucktaster wird das Sägeblatt hoch- und runtergefahren. Die Kurbel zur Schrägstellung für wandbündige Fugen befindet sich auf der linken Seite des Bedieners und kann nach Lösen der Arretierungsschraube bequem betätigt werden. Stundenzähler, Tiefen- und Richtungsanzeiger sind Standard.

Für seine kompakten Abmessungen und das leichte Gewicht ist die D264 stark motorisiert, so der Hersteller. Der 16,9 kW/23 PS starke 2-Zylinder Benzinmotor bringe die nötige Kraft für die Diamantscheibe und Staubabsaugung. Als Kraftübertragung wurde ein moderner Poly-V-Riemen gewählt, der in der Wartung sehr kostengünstig sein soll. Generell legt Wakra eigenen Angaben zufolge seit Jahren Wert darauf, ihre Maschinen wartungsfreundlich zu halten, sodass praktisch alle Reparaturen oder Servicearbeiten in der kundeneigenen Werkstatt oder durch Partner erledigt werden können.

Die Wakra Maschinen GmbH produziert seit mehr als 30 Jahren Trockenschnitt-Fugenschneider und Rissfräsen, die mit einer von Wakra speziell entwickelten Staubabsaugung ausgestattet sind. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen an der bauma in München vertreten. Interessierte können sich somit direkt vor Ort von der Maschine überzeugen, Halle A1 Stand Nr. 301.