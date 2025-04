Ehingen (ABZ). – Mit dem LTR 11200 nimmt Universal Cranes einen komplett überholten Liebherr-Gebrauchtkran in seine Flotte auf. Einen seiner ersten Einsätze für den australischen Kranvermieter hatte der Teleskop-Raupenkran bei der Modernisierung eines Bahnübergangs in Brisbane, wo er erfolgreich Brückenträger installierte, sagt der Hersteller..

Aufgrund beengter Verhältnisse und kritischer Zeitfenster erforderte der komplexe Einsatz eine genaue Planung von Universal Cranes. Foto: Liebherr

Universal Cranes will die Neuerwerbung im Rahmen von Schwerlastprojekten einsetzen. "Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden immer größere und schwerere Lasten heben müssen, unter anderem bei kurzzeitigen Einsätzen und mit der Möglichkeit, auf der Baustelle zu verfahren, ohne den Kran zu demontieren. Mit dem neuen, vielseitigen Kran können wir Einsätze in verschiedensten Branchen – von Infrastruktur- hin zu Industrieprojekten – realisieren", sagt Mark Happer, General Manager bei Universal Cranes. Er schätzt besonders den starken Teleskopausleger sowie die variablen Auslegeroptionen.

Als All-Terrain-Kran kombiniert der 1200-Tonner laut Liebherr maximale Tragkraft mit dem längsten Teleskopausleger weltweit. Mit seinem 100 m langen Teleskopausleger, der Y-Abspannung und den schnell zu montierenden Gitterausrüstungen sei der LTR 11200 ursprünglich für die Errichtung von Windkraftanlagen entwickelt worden. Die Rüstzeiten sollen im Vergleich zu Gittermastkranen deutlich kürzer sein. Für das Aufrichten des Auslegers wird vergleichsweise wenig Gegengewicht und Platz benötigt, informiert Liebherr.

Der All-Terrain-Kran kann durch unterschiedliche Fahrzustände weltweit wirtschaftlich transportiert werden. "Im Vergleich zu anderen Schwerlastkranen beansprucht der Raupenkran weniger Platz für die Aufstellung, da der Teleskopausleger weniger Montagefläche benötigt als eine Gittermastraupe", erklärt Mark Happer.



Einen seiner ersten Einsätze für Universal Cranes hatte der 1200-Tonner nach Herstellerangaben bei der Modernisierung eines Bahnübergangs in Brisbane, wo er Brückenträger installierte. Neun Betonfertigteilträger mit einer Länge von 35 m und 76 t Gewicht galt es zu errichten. Dafür war der Kran laut Liebherr mit einem 28 m langen Hauptausleger, einer 36 m langen Wippspitze sowie 182 t Ballast gerüstet.

"Der Einsatz wurde im Auftrag von Bielby Hull Joint Venture durchgeführt. Wir unterstützten unseren Kunden umfassend bei der Montage- und Hubplanung, um eine nahtlose Ausführung der Arbeiten sicherzustellen. Das komplexe Projekt wurde während dem laufenden Bahnbetrieb durchgeführt und erforderte eine monatelange, sorgfältige Vorbereitung und eine enge Zusammenarbeit mit den wichtigsten Beteiligten", berichtet Patrick Silver, Projects and Heavy Lift Division Manager bei Universal Cranes.

Um die Risiken während des Einsatzes durch die Schienensperrung zu minimieren, wurden die Brückenträger vor dem Montagetermin vor Ort gelagert. So konnten die Hübe ohne Verzögerung innerhalb des kritischen Zeitfensters durchgeführt werden. Nach Ansicht von Patrick Silver war der LTR 11200 die ideale Kranlösung für den Einsatz. Die Fläche für die Kranmontage sei begrenzt gewesen, doch dank seiner Raupen habe der 1200-Tonner in einem angrenzenden Hof – weit weg vom Schienenkorridor und der Fahrbahn – in Betrieb genommen werden können. Der Einsatz wurde wie geplant nach zwei Tagen erfolgreich abgeschlossen.

Universal Cranes Australia, ein Unternehmen der Smithbridge Group, ist ein Anbieter von Kranverleih- und Schwerlastlösungen, der in verschiedenen Branchen wie Bau, Infrastruktur, Bergbau und Energie tätig ist. Die Smithbridge Group beschäftigt insgesamt über 700 Mitarbeiter in Australien, Neuseeland und Guam.